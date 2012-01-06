Прихильники принесли Тимошенко пиріг на Різдво - охоронці не взяли

У Харкові перед в’їздом до Качанівської виправної колонії, в якій утримується екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, зібралося близько 200 її прихильників.

Як передає кореспондент УНІАН, люди тримають державні прапори, символіку Народного руху України, Блоку Юлії Тимошенко, а також транспаранти з написами: «Юля – доля України», «Для влади закони не писані».

Пікетувальники скандують: «Юлі – волю!» та «Банду геть!».

Активісти намагалися передати Ю.ТИМОШЕНКО пиріг у вигляді різдвяного вінка, однак охоронці колонії відмовилися прийняти його.

Один з організаторів заходу, представник НРУ Анатолій СИСОЄВ підкреслив, що сьогоднішня акція не є політичною. «Ми в день Святого Різдва Христового суто по-людськи хотіли передати Юлії Володимирівні передачу. Але, на жаль, немає нікого, з ким можна про це домовитись», - сказав він.

У цей же час перед воротами колонії подовжуються ремонтні роботи.