У МЗС кажуть, що Грищенко нагадав Європі про її зобов'язання

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це К.Грищенко сказав сьогодні на зустрічі з доповідачами Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Марієттою де Пурбе-Лундін та Майліс Репс, які у рамках своїх повноважень перебувають в Україні з моніторинговим візитом з метою отримання інформації для підготовки чергової доповіді щодо виконання Україною обов’язків і зобов’язань перед Радою Європи.

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо ходу реформ, які здійснюються в Україні, зокрема у контексті виконання останньої резолюції ПАРЄ „Щодо функціонування демократичних інституцій в Україні”, ухваленої під час січневої сесії Асамблеї 2012 року.

Міністр закордонних справ України наголосив на незмінності курсу нашої держави, спрямованого на якнайшвидше завершення виконання обов’язків та зобов’язань, взятих при вступі до Ради Європи.

К.Грищенко, зокрема, відзначив важливість експертно-консультативної допомоги з боку Ради Європи, яка здійснюється як Венеціанською комісією, так і у рамках Плану дій Ради Європи для України, який є дієвим інструментом Організації для сприяння Україні у виконанні зобов’язань перед Радою Європи. У цьому зв’язку міністр підкреслив важливість виконання Радою Європи своїх зобов’язань в рамках Плану дій Ради Європи для України, зокрема у тих сферах, які перебувають у полі уваги Парламентської Асамблеї Ради Європи – реформа судової і пенітенціарної систем, боротьба з корупцією, захист прав людини. При цьому міністр наголосив, що реформи в цих сферах, які вже реалізуються українською владою, мають здійснюватися на основі загальновизнаних та таких стандартів, що мають застосовуватися в усіх країнах Європи. У цьому зв’язку сторони обговорили перспективи розробки Радою Європи загальноєвропейських стандартів у сфері розмежування політичної і кримінальної відповідальності.

К.Грищенко повідомив про направлення запрошень міжнародним інституціям взяти участь у спостереженні за парламентськими виборами в Україні, що свідчить про відкритість української влади та її налаштованість забезпечити проведення чесних, прозорих та демократичних виборів відповідно до міжнародних стандартів. Визнаючи важливу роль Ради Європи у просуванні міжнародних стандартів демократичних виборів, глава зовнішньополітичного відомства України висловив сподівання щодо участі представників ПАРЄ у спостереженні на виборах до Верховної Ради України восени цього року.

М.Пурбе-Лундін та М.Репс подякували зовнішньополітичному відомству України за сприяння в організації візиту.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції співдоповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи М.Пурбе-Лундін заявила, що представники комітету були шоковані розмовою із міністром закордонних справ К.Грищенком, під час якої він заявив, що Україна може не виконувати рекомендації ПАРЄ.

«Я скажу вам чесно, що я особисто була шокована словами міністра закордонних справ і тим, як він це казав. І, звичайно, це дійсно було несподіванкою… Я маю сказати, що наш візит не мав хеппі-енду у вигляді зустрічі з міністром закордонних справ, яка навпаки певною мірою затьмарила весь наш візит. Але це питання мають вирішити між собою українські органи влади», - сказала М.Пурбе-Лундін.

«Він (К.Грищенко - УНІАН) передав нам свою думку про те, що, по суті, Україна може робити все що їй заманеться, і навіть не виконувати ні резолюції, ні всі рекомендації комітету», - підкреслила М.Пурбе-Лундін.