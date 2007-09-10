Костенко думає, що українцям скоро знадобиться китайська мова

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО пропонує дублювати фільми з українською чи російською мовою титрами англійською мовою.

Про це політик заявив у Кременчуці, здійснюючи агітаційну поїздку Полтавською областю.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.КОСТЕНКО поставили запитання про те, як він ставиться до українських підручників по зарубіжній літературі, де Пушкіна, Фета та інших російських поетів і письменників пропонують вивчати не в оригіналі, а в українському перекладі, і навіть у такому вигляді заучувати напам`ять. Ці явища Ю.КОСТЕНКО назвав перегинами, як і дублювання російського перекладу іноземних фільмів українськими титрами. Натомість він пропонує дублювати фільми з українською чи російською мовою титрами англійською мові. З його точки зору, це сприятиме вивченню іноземної мови українцями.

«Я належу до тих, хто вільно володіє трьома мовами: рідною, російською й англійською. Але мені цього мало, - сказав він. - Моя позиція: у державі Україна державною мовою має бути тільки українська. І цією мовою мають вільно володіти державні чиновники. Що стосується інших мов, то, я вважаю, що в Україні слід практикувати поширення трьох мов: рідної української, іноземної загальноєвропейської (нею може бути англійська мова), російської для спілкування з російським сусідом».

Згодом, через розвиток економічних відносин, українцям може знадобитися і четверта мова: китайська чи японська, припускає Ю.КОСТЕНКО.