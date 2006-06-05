Слідом за американцями до Феодосії прибудуть російські військові

Численні експерти відзначають, що навчання “Сі Бриз”, для участі у яких прибули американські військові, прямого відношення до НАТО не мають. Такі навчання Україна проводить щороку, відповідно до угод співпраці та підготовки до миротворчих операцій, співпрацюючи з більше ніж 50 країнами, з якими підписано відповідні угоди. Однією з таких країн є і Росія.

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗСрозповів кореспонденту УНІАН, чому стільки уваги приділяється такій незначній події як військові навчання:

- “Сі Бриз” проходять щороку на різних полігонах України. Підкреслю, що це – не навчання НАТО, це – спільні міжнародні навчання. Запрошення для участі були розіслані багатьом країнам. До речі, час від часу у цих навчаннях бере участь і Росія. Такого рівня спротиву, як сьогодні, не було жодного разу. Чому саме зараз піднявся такий антинатівський гвалт? Ця кампанія є керованою і чітко збігається з рішеннями Держдуми Росії про непродовження великого договору з Україною, про повернення Криму в перспективі… Все відбувається одночасно. Причому це все – на тлі процесу прийняття країнами НАТО рішення щодо членства в Альянсі та напередодні саміту «Великої вісімки». Усе говорить про те, що ці акції – спланована політична провокація. Спровокована Москвою та проросійськими політичними силами, які отримали в Криму досить потужні важелі впливу на місцевому рівні. Безумовно, вони й надалі розкручуватимуть антиукраїнські кампанії в Криму – інформаційні, пропагандистські й готувати грунт для подальшого руху Криму до РФ.

Якщо влада застосовуватиме дієві механізми, їх провокації можна нівелювати. Які саме механізми? Є маса механізмів впливу. Є силові структури, служби, що мають займатися безпекою у регіонах. На жаль, цього не робилося – як видно по результатах".

Участь Росії в “Сі Бриз” підтвердили в прес-службі Міністерства оборони України. Кореспондентові УНІАН повідомили, що Росія вже отримала запрошення до участі й погодилася взяти участь у якості спостерігача. Навіть надала для проведення навчань полігон “Опук”, який знаходиться неподалік Феодосії (цей полігон, за інформацією Міноборони, знаходиться в оренді ЧФ). Цьогоріч були розіслані запрошення представникам 34 країн, 18 із них погодилися взяти участь, в тому числі 3 - як спостерігачі. Це представницькі навчання, кажуть в Міноборони, й тому дуже престижні для України як для організатора. Відтак, українське військове відомство активно розгортає військову співпрацю з державами-партнерами.