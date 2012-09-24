Закарпатське село визнало румунську мову регіональною

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сільський голова Білої Церкви Рахівського району Закарпатської області Юрій Берінде.

За його словами, рішення було прийнято на 12-й сесії Білоцерківської сільради ще 14 серпня 2012 року. Рішення прийняте відповідно до положень Закону України «Про основи державної мовної політики».

За прийняття цього рішення було проголосованого одноголосно, уточнив Ю.Берінде. Він також додав, що на тій сесії були присутні 16 депутатів з 21-го.

За словами Ю.Берінде, румунська мова буде використовуватися в діловодстві і адміністративних документах, причому, майже нічого не зміниться в роботі сільської ради з прийняттям закону.

«Ми вже десятки років працюємо на двох мовах, тому не бачимо ніяких проблем у виконанні вимог закону про мови. Скільки такого було, що люди приходять і пишуть заяви, чи подають інші документи, написані румунською мовою, а вже ми їх перекладаємо на українську. У сільській раді Білої Церкви всі володіють і українською, і румунською», - додав Ю.Берінде.

При цьому він зазначив, що з огляду на таку ситуацію, а також на те, що 99% населення Білої Церкви – румуни, додаткових коштів на виконання норм закону майже не потрібно.

Натомість проблеми з перекладом, утриманням працівників-перекладачів тощо можуть виникнути на районному рівні, де, справді, буде потреба в залученні додаткових ресурсів.

Довідка УНІАН. За даними сільського голови Білої Церкви Ю.Берінде, в населеному пункті проживає 3200 осіб.

Село Біла Церква Рахівського району Закарпатської області – одне з п'яти сіл Рахівського району, де румуни становлять більшість населення. У цих селах працюють школи з румунською мовою навчання, написи на покажчиках і установах продубльовані румунською мовою.

Згідно з результатами всеукраїнського перепису населення 2001 року, румуни становили 11,6% населення Рахівського району (10,5 тис. осіб) і є в ньому найбільшою етнічною меншиною. У селі Біла Церква Рахівського району Закарпатської області ідентифікували себе румунами 99% мешканців.

На сьогодні угорська мова визнана регіональною у місті Берегово та Берегівському районі, а молдовська (румунська) - в селі Тарасівці Чернівецької області.