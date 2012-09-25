Данилишин: у Європі питають, звідки гроші в українських олігархів

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

“Висновки спостерігачів ПАРЄ щодо капіталізації та олігархізації політики в Україні, зроблені за підсумками дводенного візиту в Україну 21-22 вересня, можуть мати далекосяжні наслідки для всіх українських капіталів, що в різні роки були виведені з України. Вони формують основу для початку різних процедур щодо походження капіталів на предмет їх законності. Те, що майже 90% вивезених з України коштів незаконно зароблені, на Заході добре знають”, - зазначив Б.Данилишин.

Він вважає, що зараз зв'язок політики і великого бізнесу набув особливо загрозливих форм, що “загрожує не тільки економічній безпеці України, а й стає серйозною небезпекою для криміналізації Європи”.

“Відбулася не тільки олігархізація української політики. Через поетапну олігархізацію економіки відбулася олігархізація (або повзуче захоплення) держави. Державні інститути стали маріонетковими в руках володарів всього і вся в країні. Складається таке враження, що українські олігархи стараються побільше вийняти з економіки, бо може щось статися. Вони знаходяться у постійному очікуванні проблем. Типова люмпенсько-олігархічна модель держави, де два основні антагоністи формують суперечності розвитку та очікують на черговий катаклізм”, - зазначив Б.Данилишин.

Він підкреслив, що активи ста найбагатших українців за останній час зросли майже до 130 млрд дол. США і становлять до 80% по відношенню до розміру ВВП України.

“Можна сказати, що це і є рівень олігархізації економіки. На відміну від західних економік, де найбільшими темпами зростають капітали власників компаній, пов’язаних з інформаційними технологіями та виробництвом високотехнологічної продукції, в Україні рекордними темпами зростають статки сировинних магнатів”, - зазначив Б.Данилишин.

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Як повідомляв УНІАН, 22 вересня делегація спостерігачів ПАРЄ у своєму звіті висловила стурбованість олігархізацією політики України та злиттям політичних і економічних інтересів.

“Делегація закликала державні органи і учасників виборів утримуватися від зловживання адміністративним ресурсом, а також приватними коштами, з метою маніпулювання виборчим процесом і викривлення волевиявлення народу. Вона закликала політиків спробувати займатися вирішенням проблем, а також поставити суспільні інтереси вище своїх власних, щоб вжити заходів для подолання істотної недовіри значної кількості виборців до політичних процесів та інститутів”, - йдеться у заяві.