У Європарламенті закликали якнайшвидше укласти угоду про асоціацію з Україною

Європарламент «закликає Раду, Комісію та Європейську службу з питань зовнішньої діяльності (ЄСЗД) вжити необхідних заходів з метою досягнення якнайшвидшого укладення між Україною та ЄС Угоди про асоціацію та підготувати всі документи, що стосуються процесу ратифікації у віданні Європейського Парламенту та національних парламентів», зазначено в проекті резолюції, автором якого є представник політичної групи Об’єднані європейські ліві/Північні зелені ліві Яромір Колічек.

Європарламент також «вітає прогрес, досягнутий на переговорах щодо угоди про спрощення візового режиму між Європейським Союзом та Україною, який полегшує процес видачі віз для українських громадян; наполягає, однак, що більш рішучі кроки мають бути зроблені в напрямку лібералізації візового режиму».

Ці пропозиції базуються зокрема на тому, наголошується в проекті, що «політичне та державне керівництво України багаторазово підтверджувало свою відданість європейській інтеграції та довгострокові амбіції щодо членства України в ЄС… Україна вважає Угоду про асоціацію ключовим інструментом для досягнення цієї мети… цю мету продовжують підтримувати всі учасники української політичної арени, а також громадянське суспільство та громадськість».

Подальші переговори між Україною та ЄС щодо Угоди про асоціації завершено, констатується у документі, однак процес ратифікації угоди зайшов у безвихідь через негативну оцінку ЄС стану дотримання прав людини і верховенства права в Україні. Водночас переговори щодо спрощення візового режиму успішно просуваються.

Парламентські вибори, що відбулися 28 жовтня 2012 року, відзначились високою явкою виборців та підтвердили рішучу відданість українського народу демократії, відзначається в тексті, проте ОБСЄ охарактеризувала вибори як «перекошене поле гри через зловживання адміністративним ресурсом, відсутність прозорості виборчої кампанії, непрозоре фінансування партій і брак збалансованого висвітлення в засобах масової інформації». З з іншого боку, «виборець мав можливість обирати з-поміж різних партій».

«Україна сильно постраждала від економічної та фінансової криз через велику залежність держави від її металургійної промисловості, банківської системи та енергетичного сектору; Україна сильно залежить від кредитів МВФ; економічна криза та умови наданих МВФ кредитів призвели до падіння рівня заробітної плати та зростання безробіття, підвищення цін на газ для комунально-побутових споживачів та інші серйозні соціальні проблеми», - наголошується також у проекті.

Підкреслюючи, що немає ніякого протиріччя між європейськими устремліннями і продовженням взаємовигідних відносин між Україною та Росією, автори проекту резолюції закликають ЄС і всі сусідні держави не втручатися у внутрішні справи України і утримуватися від застосування будь-якого економічного або іншого тиску на неї. Вони також вважають, що такі питання, як лібералізація візового режиму, короткострокові проекти в галузі інфраструктури, співпраця в сфері охорони здоров’я, підвищення енергоефективності тощо могли б забезпечити необхідний для партнерства стимул.

Резюмуючи, автори проекту закликають Раду, Комісію та Європейську службу з питань зовнішньої діяльності (ЄСЗД) «вжити необхідних заходів з метою досягнення якнайшвидшого укладення між Україною та ЄС Угоди про асоціацію та підготувати всі документи, що стосуються процесу ратифікації у віданні Європейського Парламенту та національних парламентів».