Кінах: Україна має навчитися відстоювати своє місце під сонцем

Так заявляє президент УСПП, народний депутат від Партії регіонів, радник Президента України Анатолій Кінах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського союзу промисловців та підприємців, для досягнення позитивного результату у справі захисту національних політичних та економічних інтересів вкрай важливо відокремити завдання стратегічного значення від особистих амбіцій, поточної політичної кон’юнктури.

«В України експортоорієнтована економіка, близько 52% української продукції йде на експорт, тому ми маємо бути присутні всюди, де це нам економічно вигідно, де наша продукція користується попитом і є конкурентоспроможною. По всьому периметру, Схід це чи Захід, Україна повинна будувати взаємовигідні умови торговельно-економічного й інвестиційного партнерства», - вважає А.Кінах.

За його словами, близько 40% (близько 70 млрд. дол.) зовнішньої торгівлі України припадає на країни Митного союзу – Росію, Білорусію і Казахстан, а це сотні тисяч робочих місць, завантаженість вітчизняних підприємств тощо. Частка торгівлі з Європейським союзом складає 28-29%. При цьому обсяг прямих іноземних інвестицій за всі роки української незалежності з країн-членів ЄС склав 80%. «Треба розуміти, що відносини з Євросоюзом – це не тільки торгівля, це, перш за все, можливість на основі передових технологій та інновацій модернізувати українську економіку. Виходячи з цього, протиставляти євроінтеграцію заходам з налагодження торговельно-економічного співробітництва з країнами пострадянського простору як мінімум неправильно й непрофесійно», - заявив президент УСПП.

На його переконання, в умовах, коли економіка потребує модернізації, технічного й технологічного оновлення основних фондів, підвищення продуктивності праці, захисту прав власника, інвестора, Україна має навчитися більш ефективно конкурувати на світових ринках, відстоювати своє місце під сонцем. Кожна держава, в тому числі Росія та країни ЄС, вчиняють саме так, і наша країна на основі внутрішній єдності, сконсолідованості всіх інститутів влади має гідно захищати свої національні інтереси, успішно конкурувати в колі інших держав.

«Вкрай неприпустимо в момент підготовки до складних переговорів щодо торговельно-економічної співпраці, подальшого енергетичного співробітництва з Російською Федерацією, Митним союзом, робити будь-які спроби дезінформації суспільства, нагнітання істерії, маніпулювання настроями людей. Дискусія не має бути низькопробною. Опозиційні сили мусять зрозуміти: не можна послаблювати позиції держави у контексті переговорного процесу, особливо тоді, коли йдеться про місце України в світовому розподілі праці. Новообраний парламент має відкинути на задній план усі другорядні інтереси та амбіції та невідкладно зайнятися проблемами загальнонаціонального значення», - вважає А.Кінах.