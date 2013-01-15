В Раді хочуть змусити суддів показати все майно, доходи і витрати

Опозиційні фракції «Батьківщина», «Свобода» та «УДАР» внесли до парламенту проект закону щодо забезпечення європейських стандартів публічності у судовій системі, який дозволить, зокрема, створити ефективний механізм протидії корупції у судах.

Законопроект зареєстровано в парламенті під №2019 у вівторок, 15 січня, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщини”.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя, депутат від фракції «Батьківщина» Павло Петренко, який був визначений доповідачем по зазначеному законопроекту, наголосив, що сьогодні рівень корупції в судовій системі України «досяг критичного рівня». «Посприяла цьому чинна влада. Так, минулого року парламентська провладна більшість дозволила суддям не оприлюднювати перед громадськістю їхні декларації про майно та доходи», - зазначив він.

Окрім того, за словами депутата, провладна більшість фактично засекретила судові рішення. 2011 року було внесено зміни до законодавства, згідно з якими перелік рішень судів загальної юрисдикції для включення до публічного Єдиного державного реєстру затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією.

«Таким чином, із цілковитою впевненістю можна констатувати – сьогодні незалежної судової системи в Україні не існує», - наголосив П.Петренко.

Опозиція в законопроекті вимагає, щоб усі судді України оприлюднювали свої декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру на офіційному веб-порталі Державної судової адміністрації.

Також проект закону передбачає включення всіх рішень судів загальної юрисдикції до Єдиного державного реєстру без жодних виключень чи вибірковості.