Нацрада роз’яснює, що не може наказати провайдерам повернути людям ТВі

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Нацради з приводу звернення лідерів трьох опозиційних фракцій Віталія Кличка, Арсенія Яценюка й Олега Тягнибока з вимогою «повернути телеканал «ТВі» до усіх базових пакетів операторів кабельного мовлення».

«Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ще раз роз’яснює, що позиція державного регулятора залишається незмінною. Національна рада не може втручатися в господарську діяльність ліцензіатів», - наголошується в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, у вересні 2012 року Національна рада, виконуючи доручення Президента України, провела широкомасштабний моніторинг діяльності провайдерів програмної послуги. Тоді було проаналізовано діяльність 821 ліцензіата Національної ради у 27 регіонах України. Результати моніторингу засвідчили, що необхідність розширення універсальної програмної послуги призвела до змін програмних концепцій загалом. При цьому деякі програми були вилучені з програмної послуги, тому що обов’язковий пакет УПП розширився у два-три рази, відзначили в Нацраді.

Як показав моніторинг, вилучення стосувалися не лише каналу «ТВі», а також багатьох інших каналів, стверджують в Нацраді. За її даними, із 53 вітчизняних каналів, що підпали під вилучення, 13 інформаційних, 9 музичних, 8 просвітницьких, 8 інформаційно-розважальних, 6 кінопоказу, 5 культурологічних, 3 спортивних, 1 дитячий.

«Звісно, така ситуація, з одного боку, не може не турбувати Національну раду, а з другого – відповідно до чинного законодавства, регулятор не має права втручатися в програмну політику провайдерів і диктувати їм, які програми і в який пакет включати», - наголосили в прес-службі, заявивши, що до пакетування програм Національна рада жодного стосунку не має.

Разом з тим, проаналізувавши діяльність ліцензіатів і реагуючи на звернення Президента України і прем’єр-міністра, Національна рада звернулася до провайдерів програмної послуги з рекомендацією при формуванні пакетів програм насамперед надавати перевагу українським телекомпаніям, зазначається в повідомленні. На думку регулятора, вітчизняне мовлення справді має бути в пріоритеті.

Нині національний регулятор знову може повторити свою рекомендацію й закликати провайдерів програмної послуги керуватися такою настановою під час формування пакетів програм, зазначили в прес-службі, додавши, що «такою є позиція незалежного конституційного органу, що діє в межах своїх повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією і законами України, й іншою вона бути не може».