Скаргу Луценка на суддів і прокурорів розглянуть у понеділок у відеорежимі

У понеділок, 11 лютого, о 14.00 у Печерському районному суді м. Києва відбудеться чергове засідання з розгляду скарги екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка на постанову про закриття заявникакримінальної справи за його заявою від 26 грудня 2012 р. про скоєння стосовно нього злочину посадовими особами Генеральної прокуратури та суддями Печерського та Апеляційного судів м. Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна Самооборона», скаргу розглядатиме слідчий суддя Віктор Кицюк. Прокурор - Олександр Шкітов.

У прес-службі нагадали, що суддя на минулому засіданні ухвалив рішення не доставляти заявника до зали суду, а здійснювати відеотрансляцію із Менської виправної колонії №91, де відбуває покарання Ю.Луценко.

Адреса суду: Хрещатик, 42А.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року захист Ю.Луценка направив на ім’я генерального прокурора заяву екс-міністра внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна та слідчого Сергія Войченка за ухвалення ними постанови про затримання та арешт Ю.Луценка 26 грудня 2010 року.

Ю.Луценко також вимагав притягнути до кримінальної відповідальності суддів Печерського райсуду Києва та Апеляційного суду столиці - Марії-Маргарити Пилаєвої, Олександра Беця, Анатолія Кузьміна, Валерія Лашевича, Вікторії Горкавої та Сергія Вовка.

Пізніше Ю.Луценко звернувся до слідчого судді Печерського райсуду Києва із заявою про відкриття за умов нового процесуального законодавства кримінального провадження стосовно прокурорів та суддів, які ухвалювали незаконні рішення про його арешт у 2010 році. Ю.Луценко звернувся до суду у зв'язку з рішенням Генеральної прокуратури щодо його аналогічної заяви, зареєстрованої 28 грудня 2012 року.

Тоді заяву про кримінальні правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте вже 4 січня кримінальне провадження стосовно прокурорів та суддів було закрито "за відсутністю в діях працівників Генеральної прокуратури, суддів складу кримінальних правопорушень".

Екс-міністр у своїй скарзі слідчому судді наголошує, що кримінальне провадження за його заявою було закрито без проведення досудового розслідування та без надання належної юридичної оцінки судових рішень всупереч рішенню Європейського суду з прав людини від 3 липня 2012 року, яке визнано Україною.