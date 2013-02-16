Тимошенко: я рідко помиляюся в прогнозах

06:16, 16 лютого 2013
Політика
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Віктор Янукович боїться будь-кого, хто міг би зазіхнути на його владу, сказала екс-прем’єр Юлія Тимошенко в інтерв’ю французькому журналу «Politique Internationale».

Тимошенко вважає, що Янукович її боїться

Тимошенко зазначила, що вперше зрозуміла, наскільки її боїться Янукович, у камері Лук’янівського  СІЗО.

«Мені пояснили, що не можуть випустити мене на волю, бо інакше я б змогла чинити перешкоди роботі слідства, - пояснила вона. - В якій демократичній країні можна почути такі абсурдні аргументи? Отоді я й зрозуміла, наскільки Янукович боїться. Не лише мене, а будь-кого, хто міг би зазіхнути на його владу.... Нині я в лікарні, чекаю висновків Європейського суду з прав людини. Сподіваюся, вони покладуть край цим брутальним репресіям, не обґрунтованим юридично».

Тимошенко підкреслила: тим, що вона перебуває в лікарні, а не за ґратами, вона зобов’язана підтримці міжнародного співтовариства, і в першу чергу — Анґели Меркель та канадського прем’єра Стефана Гарпера.

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«Мої друзі з Європейської народної партії, до якої я належу, намагаються зупинити цей трагічний ланцюг арештів мене та інших політиків, що може відрізати Україну від Європи на довгі роки, - цитує Тиждень.ua. - Відповідальним за переслідування опозиції нині заборонено в’їзд до Сполучених Штатів. Завдяки міжнародному тискові, підтримці української діаспори, активістів демократичних рухів з цілого світу, владі не вдалося мене політично знищити. Я жива!»

На думку Тимошенко, країни ЄС, що мають з Україною спільні кордони, мусять об’єднати зусилля, щоб зупинити «авторитарні практики й корупцію, що ведуть Україну до диктатури».

«Мені, можливо, траплялося робити помилки в політиці, але я рідко помиляюся в прогнозах, - каже Тимошенко. - Моя ситуація - це лише приклад, один з багатьох, до тих руйнівних наслідків, які мала реформа влади від 2010 року. Суддів підпорядковано Вищій раді юстиції, до якої входять вірні владі люди. Податкова та пенсійна реформи зробили бідними  більшу частину населення, а новий Кримінальний кодекс забирає в громадян останні права та свободи. Янукович не зупиниться, поки не перетворить Україну в державу-в’язницю!».

Тимошенко вважає, що Янукович наказав дипломатам не реагувати на критику з Брюсселя та Вашингтона. «Але рано чи пізно доведеться дослухатися, якщо Київ хоче підписати угоду з ЄС», - каже вона.

Колишній прем’єр наголосила, що Латвія, Велика Британія, Сполучені Штати, Іспанія та Австрія вже розпочали розслідування про сумнівні справи українських керманичів.

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