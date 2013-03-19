Азаров «конструктивно» відповів журналістам на запитання про чорні стрічки у Кабміні

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вимагає від членів уряди активніше працювати із засобами масової інформації (ЗМІ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив сьогодні на прес-конференції.

Зокрема прем'єр-міністрові журналісти поставили запитання про обмежений доступ до міністрів ЗМІ, а також про те, що в залі засідань Кабінету міністрів між пресою і членами уряду встановлено чорні стрічки. На що М.Азаров сказав: «А ви що хочете, червоні?».

Також він зазначив, що доручив, щоб робота прес-служб міністерств і відомств була активнішою. Зокрема активніше направлятимуться матеріали.

«Була дискусія про те, що я, наприклад, маю свою сторінку у Фейсбуці, і в мене там вже близько 25 тисяч моїх друзів, велика кількість відвідувачів. Я знаходжу час на це, щодня переглядаю, не завжди доставляє позитивні емоції. На превеликий жаль, здебільшого це залишає негативні емоції, тому що у когось горе, ти в це занурюєшся, хтось просить допомоги. Це теж вимагає певної реакції. Повірте, з хорошими новинами (рідко звертаються — УНІАН)», - сказав М.Азаров.

Водночас він зазначив, що в роботі журналістів і членів уряду має бути формат спілкування. «З погляду вашої (журналістів — УНІАН) можливості спілкуватися. Але мені не дуже подобається формат спілкування, коли людина йде з Кабінету міністрів або в Кабінет міністрів, її там за рукави хапають і кажуть: «Відповідай на моє запитання». Це на мій погляд неправильно. Повинен бути формат спілкування. Це і брифінги, і прес-конференції, і відкриті столи. Ми цю форму удосконалюватимемо», - зазначив він.