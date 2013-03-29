Політолог: якщо владу взяти за горло, вона стає білою і пухнастою

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав голова ВМГО "Спілка молодих політологів України", автор проекту "10 успішних історій протестів в Україні" Андрій Єременко.

«В усіх протестах ядро – 3-10 людей. Тобто, 3-10 людей, між собою домовившись і взявшись за роботу, можуть побороти практично будь-яку проблему. Цього достатньо», - зазначив він, посилаючись на дані відповідного дослідження.

За словами А.Єременка, успіху досягають акції протесту, учасники яких з самого початку налаштовуються на довгу і плідну роботу. Водночас, неуспішність розглянутих під час дослідження акцій А.Єременко пояснює тим, що їхні учасники або не мали реального бажання, або терпіння довести справу до кінця.

«Якщо нашу владу, теперішню чи попередню, дуже добре взяти за горло, то вона одразу стає білою і пухнастою, починає йти на поступки, починає працювати. Головне - знати, де те слабке місце, за яке треба взяти» - сказав А.Єременко і додав, що, зокрема, одні органи влади бояться інформаційного розголосу, інші – перевірок, шкоди фінансовим чи посадовим інтересам.

Таким чином, зазначив А.Єременко, всі акції протесту успішні там, де їхні учасники знайшли необхідну «больову точку».

Він повідомив, що в рамках проекту було відзнято відеоролики про 10 успішних акцій протесту в Україні, які будуть опубліковані, зокрема, на веб-сайті організації.

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За словами А.Єременка, для проекту було відібрано акцію, пов’язану із закриттям сміттєзвалища у Василькові Київської області, проекти «П’яний за кермом – вбивця», «Дарт Вейдер проти дерибану одеської землі», захист парку «Знесіння» у Львові, харківського кінотеатру «Боммер», акцію на збільшення обсягів державних коштів для лікування онкохворих дітей, триразове припинення незаконного будівництва у столичній Микільській Слобідці, зрив прийняття Трудового кодексу, протести проти законопроекту № 2450 щодо мирних зібрань та недопущення введення платних послуг у вишах.

«Ми об’єднали локальні проекти, які чотири людини робили, і локальні, всеукраїнські», - додав автор проекту.

Водночас, за словами члена секретаріату всеукраїнської ініціативи "За мирний протест!", співавтора проекту Олександри Скиби, проект мав на меті презентувати громадськості історії успішних протестів для розуміння того, за допомогою яких саме дій можна досягнути поставленої мети.

«За допомогою тих роликів, які ми відзняли, ми хочемо збільшувати кількість успішних протестів», - повідомила вона.

У свою чергу, правозахисник, голова ВГО "Інститут Республіка", експерт всеукраїнської ініціативи "За мирний протест!" Володимир Чемерис наголосив, що українцям вкрай потрібно мати право на протест. «Завжди громадянське суспільство хоче, щоб право на мирні зібрання, протест у громадян було, а влада – будь-яка, чи помаранчева, чи біло-синя, чи будь-якого іншого кольору, - хоче, щоб цього права громадяни не мали, тому що це право загрожує самій владі», - сказав він.