Скандал з Бюджетним комітетом ВР: опозиціонерів порівняли з котами, що об’їлися

Представники опозиції теж не хотіли присутності журналістів під час засідання парламентського комітету з питань бюджету, на якому в «ручному режимі» було перерозподілено 1,7 млрд грн на будівництво деяких об'єктів у регіонах і фінансування капітальних витрат органів центральної влади.

Про це заявила перший заступник голови цього комітету, народний депутат Оксана Калетник, коментуючи скандал, який розгорівся після того, як на засідання не пустили представників ЗМІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.Калетник, за її словами, «під час громадсько-політичного форуму, який був організований рухом «Чесно», я запросила журналістів взяти участь у роботі комітету, щоб вони приходили на засідання й самі могли почути й зрозуміти, як і на що розподіляються бюджетні кошти. Коли було оголошено, що у вівторок відбудеться засідання комітету, на сайті Верховної Ради з'явився анонс, щоб журналісти мали можливість акредитуватися. Але перед самим початком засідання склалася дуже дивна ситуація. Охорона не пускала журналістів, пояснюючи свої дії тим, що засідання нібито не буде, а представник прес-служби порадив їм розходитися».

За словами О.Калетник, вона вийшла до журналістів і спробувала їх провести на засідання, «оскільки вважаю, що все, що відбувалося, не лише не відповідало закону, але й сучасному баченню парламентаризму. Але разом зі мною до журналістів погодився вийти лише один депутат від опозиції, представники якої раніше заявляли, що на засідання необхідно запрошувати пресу. Це Павло Різаненко. Інші чомусь від спілкування із засобами масової інформації відмовилися. Не стали вони наполягати й на тому, щоб засідання проходило за участю журналістів, мовчки погодившись із тим, що голова комітету не хоче їх там бачити».

За словами депутата, під час засідання опозиціонери голосували в унісон зі своїми колегами по комітету, хоча було очевидно, що гроші розподіляються за непрозорою процедурою, без обгрунтувань і презентації проектів, і без узгодження з обласними адміністраціями, які мають право на те, щоб вирішити, який об'єкт для населення пріоритетний, а який – ні. При цьому депутати, які підтримали таке рішення, забрали з цієї суми 90 млн грн і розділили їх на об'єкти в своїх округах, зазначила О.Калетник.

«Сьогодні деякі вожді від опозиції критикують комуністів і пред'являють звинувачення в тому, що ми співпрацюємо з владою, - говорить О.Калетник. - А що тоді роблять депутати, які представляють їхні партії? Отримали «свій шматок» і відповзли, як коти, що об’їлися. На відміну від опозиції, Комуністична партія веде послідовну політику».

Як повідомляв УНІАН, 28 березня голови Національної спілки журналістів України і Незалежної медіа-профспілки України Олег Наливайко і Юрій Луканов направили звернення до голови Верховної Ради Володимира Рибака і голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради Євгена Гєллєра з вимогою відкрити для преси засідання комітетів ВР.

Керівники журналістських організацій зазначали, що у вівторок, 26 березня 2013 року, журналістів телеканалів ТВі, «24», інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» та інтернет-сайтів «Українська правда» та LB.ua не допустили на засідання Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, де відбувалося затвердження перерозподілу 1,7 млрд гривень бюджетних коштів.

«Даний інцидент є прямим порушенням норм ст. 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради», у відповідності з якою «засідання комітетів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання». Відповідного рішення комітету не було. Також це пряме порушення п. 2 ст. 25, ст. 26 Закону України «Про інформацію», згідно з якими «журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб’єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться». А «відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить суб’єкт владних повноважень», - йдеться у зверненні НСЖУ та НМПУ.

У документі також зазначено, що дії працівників Державної охорони та прес-служби Верховної Ради України, які не допустили журналістів на засідання комітету, підпадають під дію ст. 171 Кримінального кодексу України «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» та тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту до шести місяців, або обмеження волі до трьох років.