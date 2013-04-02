Україна приєдналася до Протоколу проти незаконного виготовлення зброї

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про приєднання України до Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 386 із 415 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, проект закону було розроблено з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для приєднання України до Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності.

Приєднання до протоколу засвідчить послідовність позиції України щодо налагодження та розвитку міжнародного співробітництва з питань боротьби з транснаціональною організованою злочинністю, а також сприятиме виконанню Україною вимог Єврокомісії в рамках імплементації Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

Протокол спрямований на створення комплексної системи контролю за переміщенням вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів та боєприпасів до неї, а також зміцнення співробітництва між державами, що його підписали, у цій сфері.

На сьогодні учасниками протоколу є 89 держав. Від імені Європейського Союзу протокол було підписано 16 січня 2002 року.

Реалізація ухваленого закону буде здійснюватися в межах відповідних бюджетних призначень, передбачених для центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких відноситься боротьба зі злочинністю. Зокрема, проведення заходів, передбачених положеннями протоколу, буде здійснюватися за бюджетною програмою 1001050 "Забезпечення прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку".

Водночас у пояснювальній записці сказано, що здійснити точний розрахунок витрат не вбачається за можливе, оскільки обсяг витрат безпосередньо залежить від кількості одиниць зброї, що буде експортуватись у майбутньому та на яку буде поширюватися дія протоколу.