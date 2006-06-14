“Наша Україна” і Партія регіонів зможуть сформувати коаліцію

Більшість політичних експертів вважає, що блок “Наша Україна” і Партія регіонів зможуть сформувати парламентсько-урядову коаліцію.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує, що 13 червня один з лідерів "Нашої України" Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив на брифінгу, що "Наша Україна" закликає до переговорів про створення парламентської коаліції усіх переможців виборів.

У зв‘язку з цим Центр досліджень політичних цінностей звернувся до політичних експертів із запитанням: «Чи зможуть «Наша Україна» та Партія регіонів сформувати парламентсько-урядову коаліцію?».

Так, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що „Партія регіонів і «Наша Україна» зможуть сформувати парламентсько-урядову коаліцію, тому що сфери відповідальності й кадрові пропозиції чітко окреслені: ЯНУКОВИЧ – спікер, ЄХАНУРОВ – прем’єр-міністр”. Експерт переконаний, що “на цьому політичному шампурі й буде створено парламентсько-урядовий коаліційний шашлик”.

У свою чергу, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що „Вихід “Нашої України” з переговорного процесу “помаранчевої коаліції” не є остаточним”. За його словами, “переговори поновляться й знову набудуть затяжного характеру”.

“Але, оскільки політична ситуація в країні (в першу чергу, в регіонах) виходить з під контролю центральної влади, то є шанси, що, все ж таки, влада одумається й вдасться до формування коаліції хоч в якому-небудь форматі”, - зауважив О.ДОНІЙ. На його думку, “у такому випадку цікавим буде варіант відокремлення формування урядової коаліції від формування керівних органів парламенту. Тоді керівні органи парламенту можуть бути сформовані так званою «широкою коаліцію», а потім уже «Наша Україна» з підсиленими позиціями повернеться до переговорів про формування уряду на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО у форматі помаранчевої коаліції”.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ не виключає можливості створення коаліції між “Нашою Україною” та Партією регіонів. „Я думаю, що це можливо за умови, якщо Президент не буде заважати це робити, оскільки його роль очевидно деструктивна, або ЮЩЕНКО, зважаючи на серйозність ситуації, вимушений буде відмовитися від його власних уявлень щодо майбутнього України. Тоді можлива поміркована позиція з усіх питань і погодити їх із Партією регіонів можна за два-три дні”, - сказав експерт.

Президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО також упевнений, що парламентсько-урядова коаліція між “Нашою Україною” та Партією регіонів буде створена. „Я ще півтора місяці тому говорив, що ця коаліція відбудеться, однак вона буде прикрита іншими гаслами – гаслами про міжфракційну коаліцію”, - сказав експерт. На його думку, “це дозволить зберегти політичне обличчя Президенту й «Нашій Україні», адже вони ніби то йдуть на цей крок, щоб уникнути політичної кризи в країні. У той же час, це дозволить зберегти політичне обличчя й «Регіонам» та їх лідерам, у першу чергу - Віктору ЯНУКОВИЧУ”.

“Отже, це була передбачувана ситуація й зараз реалізується той сценарій, який вже відмічався різними аналітиками ще півтора місяці тому”, - підсумував М.МИХАЛЬЧЕНКО.

Керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим СТРІХА теж вважає реальним створення коаліції між пропрезидентським блоком та “регіоналами”. „Якщо ці політичні сили не будуть надто прискіпливими до ідеологічних цінностей, якщо “Регіони” зуміють піти на компроміс у питаннях щодо російської мови, НАТО і євроінтеграції, то думаю, що це цілком реально”, - сказав політолог.

Натомість президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ зауважив, що ситуація зі створенням коаліції не така проста, як може здаватися. На його думку, вихід “Нашої України” з переговорів про створення коаліції “виглядає як інструмент тиску на своїх “помаранчевих” колег. Для того, щоб почати переговори з Партією регіонів, “Нашій Україні” потрібно провести консультації з учасниками блоку, щоб не допустити розколу”.

“По-друге, - зауважив А.ЄРМОЛАЄВ, - станом на сьогодні свої позиції Партія регіонів буде відстоювати не менш жорстко, ніж Юлія ТИМОШЕНКО чи Олександр МОРОЗ. Справа не лише в посадах, але й у сферах впливу”.

“По-третє, попри те, що політики дуже часто говорять, що принципи потім, а головне – посади, насправді погодити програмні положення Партії регіонів та «Нашої України» не менш складно, аніж «Нашої України» та соціалістів. У плані економіки питань не виникає, а от питання щодо СНД та НАТО є проблемними”, - переконаний А.ЄРМОЛАЄВ.

На його думку, “найближчим часом, попри бажання прискорити переговорний процес, коаліція залишиться скоріше побажанням, ніж фактом”. “Я схильний вважати, що найвірогідніший варіант – «транзитний». Тобто, про коаліцію будуть багато говорити, але реальних зрушень не буде, почнуться безкінечні взаємні обвинувачення й торги. Водночас у парламенті відбудеться зміна регламенту, яка відкриє дорогу для формування керівництва Верховної Ради та формування комітетів. У підсумку я не виключаю, що в час, коли Президент зможе розпустити парламент, він дозволить йому продовжувати працювати до вересня разом із нинішнім урядом. Саме восени може бути сформована “широка” коаліція”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.