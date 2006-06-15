Ющенко заявляє, що в тупик усіх завела Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що залишається прихильником помаранчевої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у заяві, присвяченій процесу формування коаліції, В.ЮЩЕНКО підкреслив: «Я був і залишаюсь прихильником помаранчевої демократичної коаліції – без погроз, шантажу, зі здоровим глуздом».

Він також зазначив, що зі свого боку зробить усе, щоб в Україні відбулася демократична коаліція: «Безумовно, я у свою чергу зроблю все, що належить зробити Президенту, для того, щоб в Україні відбулася демократична коаліція – починаючи від формування правового поля, яке потрібно для учасників переговорів, включаючи навіть певні компроміси для того, щоб та чи інша домовленість у рамках демократичної коаліції відбулася».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що політичні сили, які пройшли до парламенту, повинні виконати свій конституційний обов’язок і створити парламентську коаліцію, на базі якої буде сформовано новий коаліційний уряд.

«Формування коаліції є виключно конституційною відповідальністю політичних сил, які пройшли у парламент. Тільки їх талант, вміння формувати свої принципи і стратегію, вміння домовлятися, вміння поважати позицію один-одного, не брехати, публічно і чесно вести коаліційні переговори по-суті є єдиною основою формування парламентської більшості», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що з метою створення саме демократичної коаліції він тричі зустрічався з лідерами «Нашої України», СПУ і БЮТ, в результаті чого з’явився проект політичної угоди, у якому було сформульовано засади зовнішньої і внутрішньої політики розвитку держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, було досягнуто домовленості про те, що політичні сторони виходять з повного порозуміння логіки проведення курсу європейської і євроатлантичної інтеграції, проведення демократичних реформ, «логічного проведення конституційної реформи», гуманітарних, соціальних, пенсійних та інших видів змін.

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що під час переговорів сторони виходили з того, що коаліція добре розуміє базові принципи розподілу зон впливу і посад.

Зокрема, за його словами, перший принцип полягає у розподілі відповідно до результатів парламентських виборів; другий – кожна сторона послідовно і почергово вибирає ті кадрові пріоритети, які пропонуються до розподілу, «наприклад, БЮТ обирає прем’єр-міністра, «Наша Україна» - голову ВР тощо», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Третій принцип, наголосив він, такий: у розподіл не включаються посади, призначення на які або ініціювання призначення на які здійснює Президент України.

Підкресливши, що він чітко висловлювався з приводу останнього принципу, В.ЮЩЕНКО зазначив: «Я був переконаний, що після деяких дебатів точка зору Президента буде зрозуміла усім переговорним сторонам – це є положення Конституції, це не є предметом компромісу».

Водночас він висловив подив з приводу того, що «до сьогоднішнього дня є політичні сторони, які наполягають на повному квотному політичному розподілі посад, які Конституцією віднесені виключно до компетенції Президента».

«Я хотів би заявити, що цього не відбудеться – це один із принципів формування системи збалансованої влади і деполітизації таких неполітичних інститутів як Міністерство оборони, МЗС, СБУ, НБУ і таке інше. Ці посади ніколи не будуть віддані політичній квоті при розподілі у рамках тих чи інших політичних сил», - наголосив Президент.

За його словами, «тупиком цих переговорів (зі створення коаліції між «Нашою Україною», БЮТ і СПУ) стала позиція однієї із політичних сил, яка, вибравши посаду прем’єр-міністра, запропонувала на голову ВР представника від СПУ».

З цього приводу В.ЮЩЕНКО зазначив, що це є «рішення, яке не зрозуміле було під час його внесення, рішення, яке незрозуміле до сьогоднішнього дня». «Це не відповідає базовому принципу формування коаліції і стало по суті тупиковим», - додав він.

При цьому В.ЮЩЕНКО констатував, що сьогодні ситуація зі створення демократичної коаліції знаходиться на тому етапі, коли Президент може лише заохочувати відповідні політичні сили продовжувати пошук політичного компромісу. У цьому контексті він нагадав, що для того, щоб вийти з цього глухого кута, він свого часу запропонував лідеру СПУ Олександру МОРОЗУ посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони «для того, щоб хоча б на першому етапі розподілу посад знайти первинне політичне порозуміння», зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що, на жаль, ця пропозиція не була зустрінута з розумінням.

«Сьогодні сформована політика шантажу, тиску навколо продовження політичних переговорів і консультацій. Але як Президент ще раз наголошую, що політичні сили, які перемогли на парламентських виборах, повинні виконати свою місію і в рамках переговорів знайти порозуміння у формуванні коаліції», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Водночас він порадив представникам «деяких політичних сил» не спекулювати навколо нібито існуючої кризової ситуації в економіці України. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО наголосив, що останні показники зростання ВВП в Україні є одними із кращих у Європі; що у державі виконується бюджет – як центральний, так і місцеві; що у державі достатньо фінансів для виплати пенсій і зарплат; що інфляція у 2,8% є найнижчою за останні 5 років; що дефіцит державного бюджету в 1,7% є найменшим за 5 років; що протягом 5 місяців реальні доходи громадян України зросли на 23% - а це найвищий показник за всі 15 років української Незалежності.

«Я закликаю усіх бути реалістами і не розхитувати політикам човен там, де відбуваються знакові для української нації процеси, і нести повну відповідальність і зобов’язання перш за все політичного характеру, в тому числі і по створенню коаліції, які лежать на цих політиках», - наголосив Президент.