Коморовський думає, що історія з Ямалом-2 нашкодила тільки іміджеві Польщі

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Rzeczpospolita.

"(Росіяни) розіграли нас в сфері медіа. Не бачу жодних інших, крім іміджевих, втрат", - відзначив він.

Б.Коморовський підкреслив, що Польща та Росія повинні розвивати взаємну співпрацю, зазначивши, що є сфери, де інтереси обох країн кардинально відрізняються.

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Серед них він згадав Україну.

"Без наївності ми повинні спостерігати за поведінкою російської сторони як в бізнесі, так і політиці, але теж не варто підсилювати взаємні упередження та антипатію. Можна будувати співпрацю в умовах чітко визначених тем, де є суперечності, та там, де є спільні інтереси", - сказав Б.Коморовський.

Він нагадав, що справу будівництва газопроводу "Ямал-2", котрий мав би стати ще одним обхідним Україну, обговорював з Президентом України Віктором Януковичем.

"Я його переконував, що підхід Польщі до України в цій справі не змінився", - сказав Б.Коморовський.

Як повідомляв УНІАН, підписання меморандуму щодо проекту "Ямал-2" на початку квітня 2013 року викликало великий резонанс у Польщі, котрий призвів до відставки міністра державного майна через недостатній контроль над державними компаніями.

Меморандум, котрий де-факто є лише декларацією намірів зробити техніко-економічне обґрунтування проекту, підписали "Газпром" та польсько-російська компанія "ЄвроПол ГАЗ", якою наполовину володіє російський газовий монополіст та польська державна PGNIG.

Довідка УНІАН. Росія пропонує польській владі збудувати газопровід з білоруського Кобриня до словацьких Великих Капушан, яким хоче транспортувати додатково в Польщу, Словаччину та Угорщину 15 млрд кубометрів газу.

Глава польського уряду Дональд Туск та Б.Коморовський, коментуючи цю ініціативу, заявили, що не братимуть участь в політичних проектах "Газпрому", які загрожують інтересам України.