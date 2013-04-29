ВАСУ не розглядатиме оскарження закону про референдум

Вищий адміністративний суд України відмовився відкрити провадження щодо бездіяльності парламенту при ухваленні закону про референдум у зв’язку із тим, що «заяву не належить розглядати у порядку адміністративного судочинства».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "УДАР".

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 29 квітня з ВАСУ надійшла ухвала, якою відмовлено у відкритті провадження у зв’язку із тим, що «заяву не належить розглядати у порядку адміністративного судочинства» та роз’яснено, що дана категорія справ віднесена до юрисдикції Конституційного Суду України.

В партії нагадали, що 25 квітня представники «УДАРу», «Батьківщини» та «Свободи» подали позов до Вищого адміністративного суду України про визнання протиправними дій та бездіяльності Верховної Ради під час розгляду та ухвалення Закону України «Про всеукраїнський референдум». Підставою для звернення до суду було порушення Верховною Радою 6 листопада 2012 року вимог законів України щодо встановленої регламентом процедури розгляду законопроектів; особистого голосування народних депутатів України; проведення пленарного засідання в умовах неповноважного засідання парламенту та забезпечення права законодавчої ініціативи народних депутатів України. До позову були додані беззаперечні докази порушення вимог законів. В даному адміністративному позові оскаржувалися саме протиправні дії та бездіяльність Верховної Ради з підстав їх невідповідності законам України, а не Конституції України.

Попри це, «Вищий адміністративний суд України, розуміючи, що за наслідками розгляду адміністративного позову по суті не буде жодних правових підстав для відмови у задоволенні позову вирішив навіть не допускати справу до такого розгляду та відмовив у відкритті провадження всупереч приписам Конституції, Кодексу адміністративного судочинства України, правовій позиції КСУ та елементарній логіці», - наголошують в «УДАРі».

В партії зазначають, що рішення є абсурдним і стало можливим завдяки вибудуваній вертикалі впливу на судову систему зі сторони Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня партії «УДАР», «Батьківщина» і «Свобода» звернулися до ВАСУ з позовом про оскарження ухвалення минулим скликанням Верховної Ради закону про всеукраїнський референдум.

У позовній заяві зазначається, що проект закону про референдум було ухвалено за основу 3 червня 2010 року, після чого народні депутати надали пропозиції та поправки до його тексту. Деякі поправки згодом були прийняті парламентом, а відтак - текст законопроекту змінено, а рішенням парламенту від 10 липня 2010 року зазначений проект закону був направлений на повторне друге читання.

Однак, як зазначалось у позові, 6 листопада 2012 року на голосування було неправомірно винесено редакцію законопроекту про референдум в першому читанні - без урахування вже прийнятих у другому читанні поправок. Таким чином, закон ухвалили у його «первинній» редакції.

«Більше того, рішення про ухвалення законопроекту прийнято без попереднього постатейного обговорення проекту та взагалі будь-якого його обговорення народними депутатами у залі, без розгляду поправок та пропозицій», - йшлося у позовній заяві.

Окрім того, саме голосування за законопроект про всеукраїнський референдум «носило відверто неособистий характер», зазначається в документі. Цей факт підтверджують дані письмової реєстрації народних депутатів того дня. Так, відповідно до результатів голосування про ухвалення закону, картками проголосували: «за» – 265 народні депутати, «проти» – 15, утримались – 0, не голосували – 69.

«Це не відповідає дійсності, оскільки згідно з даними письмової реєстрації народних депутатів України, того дня із депутатів, які голосували за прийняття цього законопроекту, 70 насправді були відсутні», - наголошувалось у позові.