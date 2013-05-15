Головне за день 15.05: огляд топ-новин

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Україна у тестовому режимі почала імпорт газу через Словаччину

Україна з сьогоднішнього дня почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі. Про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. «Тестуватиметься й проводитиметься обмін інформацією протягом 7-10 днів», - сказав міністр.

Суд допитав Кириченка

Печерський районний суд Києва розпочав допит колишнього помічника й бізнес-партнера екс-прем’єр-міністра України Павла Лазаренка Петра Кириченка, який є свідком обвинувачення у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня. Свідок заявив, що особисто передав Олександру Мільченку на прізвисько «Матрос» гроші за вбивство народного депутата Євгена Щербаня. Також Кириченко вважає, що найбільш зацікавленою у вбивстві Щербаня могла бути Юлія Тимошенко, оскільки через очолювану нею корпорацію «Єдині енергетичні системи України» здійснювалися поставки газу в Донецький регіон. Більше того, він розповів, що гроші за вбивство бізнесмена переводилися саме Тимошенко. Про це він сказав, відповідаючи на питання прокурорів. "Мені відомо від Лазаренка, що гроші заплатила Тимошенко", – сказав свідок. Тимошенко на суді присутньою не була. За словами тюремників, попри демонстровані Власенком заяви, Тимошенко відмовилась від етапування і продовжила курс реабілітаційних процедур. Натомість Батьківщина заявляє, що тюремники брешуть щодо небажання Тимошенко їхати до суду.

Нафтогаз у І кварталі збільшив чистий збиток майже удвічі

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в січні-березні 2013 року збільшила чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 87% — до 7,75 млрд грн із 4,14 млрд грн, сказано у фінансовому звіті компанії.

Україна у I кварталі скоротила витрати на імпорт нафти у 6 разів

Україна у січні-березні 2013 року скоротила імпорт нафти (у грошовому вираженні) порівняно з аналогічним періодом 2012 року в 6 разів - до 115,376 млн дол. з 682,698 млн дол., повідомляє Державна служба статистики України.

Міллер вихваляється, що газопровід в обхід України протягнуть «дуже-дуже» скоро

Глава російського газового монополіста «Газпрому» Олексій Міллер заявляє, що газопровід «Ямал-Європа-2» в обхід України може бути побудований у «дуже-дуже» короткі терміни, оскільки не потребує великих затрат. «Найголовніше, що я хотів би підкреслити і що відрізняє цей проект від інших проектів, що вже на даний час є відповідна договірна база між Росією і Польщею - це міжурядова угода з реалізації проекту «Ямал-Європа-2». Заяви Міллера, одразу заперечив віце-прем'єр і міністр економіки Польщі Януш Пехотинський. "Це класичний механізм російського жарту", - іронічно заявив Пехочинський в ефірі місцевого польського телеканалу.

ВР не підтримала законопроект Януковича щодо усиновлення

Верховна Рада України не підтримала у першому читанні проект закону "Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення", внесений Президентом України. За дане рішення проголосували лише 123 народних депутатів (за необхідних 226) із 413, зареєстрованих в сесійній залі.