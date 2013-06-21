Головне за день: огляд топ-новин

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У ЄНП обговорили можливість переходу України до "сфери Росії"

Лідери Європейської народної партії (ЄНП) наголошують на несумісності для України створювати зону вільної торгівлі з ЄС та отримання членства в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану.

Голова МЗС Німеччини нагадав про можливість лікувати Тимошенко у них

Міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле заявляє, що пропозиція Німеччини щодо лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у Німеччині залишається в силі.

Яценюк і Кличко мали «дуже відверту і чітку бесіду» з Вестервелле

Яценюк сподівається, що глава МЗС Німеччини обговорить з Президентом України питання щодо лікування Тимошенко у ФРН.

Члени уряду прийшли на засідання Ради без Азарова

Члени уряду прийшли на засідання парламенту без прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Заворушення у Бразилії можуть зірвати Кубок конфедерацій (фото)

Кубок конфедерацій з футболу може бути припинений через заворушення у Бразилії, спричинені акціями протесту.

Експерт: Україна провалила переговори з Азербайджаном

Заява про відсутність зацікавленості Азербайджану в участі України в проекті будівництва Трансанатолійського газопроводу (TANAP) свідчить про провал переговорів з цього питання.

До Тимошенко прибули німецькі лікарі

У Харків до екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка проходить курс лікування у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці», прибули її лікарі з берлінської клініки «Шаріте».

У ФРН бачать зв'язок між візитами Вестервелле до Києва і Меркель - до Москви

Якщо українська сторона все-таки вирішить піти на зустріч ЄС і випустити Юлію Тимошенко на лікування у Німеччину, то у ЄС це сприймуть як акт доброї волі.

Кравчук: Закон про референдум прийнятий з порушенням Конституції

Голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчук вважає, що закон про всеукраїнський референдум був прийнятий з порушенням XIII розділу Конституції України.

Рибак оскаржив рішення суду про вилучення посвідчень Балоги та Домбровського

Голова Верховної Ради Володимир Рибак оскаржив рішення суду, яке зобов'язує його вилучити посвідчення народних депутатів Павла Балоги та Олександра Домбровського.

Вестервелле поговорив з Януковичем про Тимошенко

Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Гідо Вестервелле заявив Президенту України Віктору Януковичу про готовність Німеччини прийняти на лікування екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко.

Конфлікт у ТСК: регіонали і комуністи не бачать доказів побиття Сніцарчук

Представники Тимчасової слідчої комісії парламенту, яка займається розслідуванням фактом побиття журналістів під час мітингів 18 травня в Києві, від КПУ та Партії регіонів вважають заангажованим попередній звіт комісії. Натомість, представники опозиції в ТСК з розслідування подій 18 травня наголошують на об’єктивності свого попереднього звіту.

Кравчук розуміє Януковича, який не хоче йти на «растєрзаніє»

Кравчук вважає, що Президент має виступати в парламенті, коли там буде повага до глави держави.

Адвокат побитих журналістів вважає, що Тітушко має сісти на 4 роки

Адвокат побитих журналістів Соделя та Сніцарчук вважає, що Тітушко має понести за свої дії максимальне покарання - 4 роки ув’язнення.