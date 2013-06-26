Вілкул очолив робочу групу з питань підготовки до опалювального сезону

Вперше готовність всіх об'єктів до нового опалювального сезону буде підтверджуватися паспортами готовності, підписаними Держінспекцією з експлуатації електростанцій і мереж, а також Держінспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії.

«Люди повинні бути забезпечені стабільним теплопостачанням. Уряд поставив завдання губернаторам забезпечити до 1 жовтня готовність регіонів до нового опалювального сезону. За два тижні до початку опалювального сезону всі об'єкти соціальної сфери, медичні установи, котельні та житлові будинки повинні мати паспорти готовності та акти. У школах і дитячих садочках всі роботи повинні бути проведені до кінця серпня. Я постійно контролюю процес підготовки до зими з щотижневими виїздами в регіони. На даний момент, згідно з планом, роботи вже проведені на 40%», - сказав Олександр Вілкул.

Відповідно до плану робіт, до нового опалювального сезону повинні бути підготовлені 205 тис. будинків, 24,5 тис. котелень, 19,5 тис. шкіл, 13,8 тис. дитячих садів і 7,2 тис. лікарень.

У рамках підготовки до нового опалювального сезону буде модернізовано 663 котелень, а також замінено 1,1 тис. котлів та капітально відремонтовано понад 1 тис. котлів.

До складу робочої групи увійшли керівники Мінрегіону, Міненерговугілля, Мінфіну, Мінінфраструктури, МОЗ, МОН, Міноборони, МВС, ГСЧС, Укравтодору, ПАТ «НАК« Нафтогаз України », НКРЕ та НКРКУ.

«Підготовка до нового опалювального сезону була розпочата ще в квітні, на наступний день після закінчення попереднього сезону. Мінрегіон зібрав плани робіт в розрізі кожної області. Сьогодні Кабмін затвердив державний план робіт з підготовки підприємств ПЕК, ЖКГ та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року. Уряд його жорстко контролює. Керівники на місцях несуть персональну відповідальність за виконання плану», - сказав віце-прем'єр.

Важливим питанням підготовки до нового опалювального сезону є поліпшення фінансово-економічного стану підприємств ЖКГ та ПЕК. Тому перед головами облдержадміністрацій та мерами стоїть завдання поліпшення розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

«За три роки споживання природного газу в ЖКГ має бути знижене в два рази, на 4,2 млрд кубічних метрів. Тому відповідно до плану підготовки опалювального сезону регіони, насамперед, мають підвищити ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів. Також необхідна розробка ефективних схем теплопостачання та розробка регіональних програм їх модернізації », - сказав Олександр Вілкул.

Як раніше повідомлялося, зниження обсягів споживання природного газу буде досягнуто за рахунок модернізації систем генерації та транспортування тепла (зниження 2,2 млрд куб. Метрів) і впровадження альтернативних джерел енергії (ще 2 млрд куб метрів). Мінрегіону доручено щотижня інформувати Кабінет Міністрів про хід підготовки підприємств ПЕК, ЖКГ та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року.

Як також повідомлялося, раніше Віце-прем'єр міністру Олександру Вілкулу було доручено розібратися з ситуацією, що склалася навколо авіакомпанії "АероСвіт". Також О.Вілкул вдалося переконати керівництво представництва Hyundai Rotem усунути недоліки поїздів за рахунок компанії. У березня 2013 року віце-прем'єр очолював оперативний штаб з ліквідації наслідків снігопаду. Пізніше Віце-прем'єр міністр очолював Міжвідомчий оперативний штаб з координації дій центральних та місцевих органів влади, Державної служби з надзвичайних ситуацій та підрозділів Міністерства оборони з метою запобігання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з весняними паводками.