Кожен четвертий вважає, що ситуація в Україні ні на що не схожа (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” і соціологічною службою Центру Разумкова, що були оприлюднені сьогодні під час прес-конференції.

В той же час 33,3% респондентів вважають, що не можна допускати, аби вся влада в країні була віддана у руки однієї людини. 23,7% вважають, що бувають такі ситуації, коли потрібно зосередити усю повноту влади в одних руках, а 8,1% не змогли визначитись у цьому питанні.

82,6% респондентів погодились з тим, що лідери “сильної руки” повинні діяти винятково у межах закону за принципом “закон – один для всіх”, а 8,6% переконані, що такі лідери не обов'язково повинні дотримуватись чинних законів, якщо потрібно досягти певних цілей, не змогли визначитись у цьому питанні – 8,8% респондентів.

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В той же час 24% опитаних вважає, що нинішня політична система в країні є цілком особливою і притаманна лише Україні, 21,4% вважає, що в країні перехідний лад, який поєднує риси радянської держави і демократії, 19,4% респондентів відповіли, що в країні панує авторитарний режим з обмеженням громадянських прав та свобод, 17% вважає, що в Україні панує демократія, що розвивається за зразком європейських країн.

Дослідження провели Фонд “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” разом з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 травня 2013 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.