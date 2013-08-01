Україна і Білорусь готують робочі групи з демаркації кордону

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні журналістам у Мінську начальник управління прикордонної служби департаменту охорони держкордону Державної прикордонної служби України Валерій Субботін.

«Ми із задоволенням сприйняли рішення про демаркацію білорусько-українського кордону. В даний час йде підготовка робочих груп, які безпосередньо на місцевості здійснюватимуть винесення державних кордонів», - сказав Субботін.

Він відзначив, що українське прикордонне відомство вже відпрацювало певний механізм, який дозволяє проводити профілактичну, попереджувальну роботу, в першу чергу з жителями прикордонних населених пунктів.

Субботін пояснив, що частина української території, за взаємною домовленістю між двома країнами, перейшла білоруській стороні, частина білоруської - до України.

«Ми займаємося роз'ясненням серед населення, щоб не було фактів перебування громадян однієї країни на території іншої», - сказав Субботін.

Як повідомляв УНІАН, після обміну 18 червня 2013 року ратифікаційними грамотами набув чинності договір між Україною і Республікою Білорусь "Про державний кордон" від 12 травня 1997 року. Обмін грамотами відкрив можливість для демаркації кордону.

26 липня прес-секретар Чернігівського прикордонного загону Олександр Дудко повідомив, що "цим договором визначено проходження лінії державного кордону, зокрема, і по фарватеру річок Дніпро і Сож, що відповідає міжнародним канонам, а кордон між колишніми УРСР і БРСР перестала існувати".

Згідно з документом, у результаті міждержавних домовленостей безіменний острів між українським селом Клубівка і білоруським Абакуми, острови Корівник, Коловський, Отмут, Заспа, а також урочища Малож, Сетянки, Становіще, Бондарівки, Тапілоє є територією України.

Водночас, безіменні острови між українським селом Старі Яриловичі та білоруським Хоминка, між селами Мньов (Україна) і Комарин (Республіка Білорусь), острів Чаков і Кукарські острови, урочище Случевський Груд відійшли до території Республіки Білорусь. Також Білорусі належить безіменний півострів (ділянка місцевості навколо озера Верхнє) між українським селом Н.Яриловичі й білоруським селом Карпівка.

Представники прикордонного загону звертають увагу жителів прилеглих до державного кордону населених пунктів, відпочивальників і рибалок, щоб вони враховували нове розмежування кордону між Україною і Білоруссю, оскільки незаконний перетин чи спроба незаконного перетину державного кордону України передбачає адміністративну відповідальність.

Прес-секретар також повідомив, що зустріч робочих груп спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії відбулася 1-2 липня в Чернігові. Наступне засідання з питань встановлення державного кордону на місцевості заплановане на вересень цього року.