Майже 2 мільйони вихідців з СРСР можуть голосувати у Німеччині

Федеральна виборча комісія опублікувала статистику тих громадян Німеччини іноземного походження, хто має право голосу. Переселенці з країн колишнього СРСР утворюють найбільшу групу некорінного населення на виборах до бундестагу.

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Правом голосувати на виборах до бундестагу наділені майже 5,8 мільйона громадян Німеччини, що мають іноземне походження. Вони складають понад 9 відсотків від усіх виборців країни, йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті голови Федеральної виборчої комісії Німеччині, яке цитує dw.de.

Найбільшу групу серед некорінних виборців складають вихідці з республік колишнього Радянського Союзу. Більшість з них належать до пізніх переселенцям з німецьким корінням, передає агентство dpa.

На другому місці за кількістю вихідців, які мають право голосу в Німеччині, знаходиться Польща (875 000 чоловік). Далі йдуть іммігранти з Туреччини, Румунії та колишньої Югославії. Найбільше виборців з сімей мігрантів проживає у федеральній землі Баден-Вюртемберг (понад 13 відсотків). Трохи менше 13 відсотків живуть у Гессені та Північному Рейні - Вестфалії. У землях на сході країни іноземні корені має в кращому випадку кожен 50-й виборець.

У Німеччині серед іммігрантів, наділених правом голосу, налічується майже 2,9 мільйона чоловіків і трохи більше - майже 3 мільйони - жінок. 534 тисячі з них нещодавно досягли повноліття і зможуть восени 2013 року проголосувати на виборах до бундестагу перший раз у житті.