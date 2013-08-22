Експерт: вже є спроби змінити зовнішній курс України

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав заступник генерального директора з міжнародних питань Центру Разумкова Валерій Чалий.

"Вже є спроби зміни зовнішньополітичного курсу України. І вже зареєстрований відповідний законопроект. Очевидно, що це буде розглядатися на непростій сесії. Я вважаю, що законопроект не має шансу на реалізацію", - сказав Чалий.

За його словами, європейський курс був визначений нормативно у 1993 році у постанові парламенту. "Потім це знайшло свої відображення вже в законі "Про основні засади внутрішньої та зовнішньої політики" та в законі "Про основи національної безпеки". Я вже не кажу про десятки нормативних актів, які є частиною внутрішнього законодавства", - зазначив експерт.

На думку Чалого, змінити зовнішньополітичний курс України не вдасться, оскільки підтримка інтеграції з ЄС є досить консолідованою: і у влади, і в опозиції, і в громадянському суспільстві.

Також експерт підкреслив, що курс країни останні роки тримається досить послідовно, але темпи дуже повільні.

На цю тему: Колесніченко запропонував Раді відмовитися від євроінтеграції

Як повідомляв УІНАН, народний депутат Вадим Колесніченко зареєстрував у Верховній Раді України проект закону "Про внесення змін до законодавства України" (щодо зовнішньополітичного курсу України), яким пропонує скасувати положення законів "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" та "Про основи національної безпеки України", що встановлюють зовнішньополітичною метою України отримання членства у Європейському Союзі.

Зокрема, законопроектом пропонується скасувати норми законів і окремі законодавчі акти України: пункт 12 частини 2 статті 11 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", що встановлює метою України членство в Європейському Союзі; в абзаці 5 частини 2 статті 8 Закону України "Про основи національної безпеки України" № 964-IV від 19.06.2003 виключити слова "набуття членства в Європейському Союзі"; скасувати Указ Президента України "Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу"; деякі "євроінтеграційні" розпорядження Кабміну.