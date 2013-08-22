Мунтіян: Митний союз повинен буде довести збитки від імпорту з України

Країни МС, які бояться зростання імпорту з України після підписання угоди про асоціацію між Києвом та ЄС, мають право запровадити мита, але перш їм потрібно буде довести, що зростання імпорту в таких обсягах завдає реального збитку їхній економіці, заявив у коментарі РІА "Новости" урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, країнами СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян.

За його словами, заявляти про застосування захисних заходів з боку МС до підписання угоди між Україною та ЄС передчасно, хоча ризик існує. У той же час чиновник зазначив, що Митний союз, за ​​умовами договору про зону вільної торгівлі СНД, має право застосувати захисні заходи щодо імпорту товарів, які завдають шкоди або загрожують завдати шкоди промисловості МС.

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"Спершу необхідно довести, що імпорт дійсно завдав збитківі визначити обсяги цього імпорту, потім провести відповідні консультації. У рамках існування договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД, - а він підписаний на основі принципів і норм СОТ, - ці питання і будуть вирішуватися цивілізованим шляхом відповідно до норм міжнародного права ", - сказав він.

У середу в Євразійській економічної комісії повідомили, що Митний союз Росії, Білорусії і Казахстану може змінити режим торгівлі з Україною у разі, якщо Київ підпише з Євросоюзом угоду про асоціацію, але умови не будуть жорсткішими, ніж для інших країн-членів СОТ. Росія побоюється, що після створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС зросте реімпорт європейських товарів через українську територію.