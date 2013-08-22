Мунтіян: Митний союз повинен буде довести збитки від імпорту з України
МС повинен буде довести збитки від імпорту з України, перш ніж запроваджувати мита, заявив Валерій Мунтіян.
Країни МС, які бояться зростання імпорту з України після підписання угоди про асоціацію між Києвом та ЄС, мають право запровадити мита, але перш їм потрібно буде довести, що зростання імпорту в таких обсягах завдає реального збитку їхній економіці, заявив у коментарі РІА "Новости" урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, країнами СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян.
За його словами, заявляти про застосування захисних заходів з боку МС до підписання угоди між Україною та ЄС передчасно, хоча ризик існує. У той же час чиновник зазначив, що Митний союз, за умовами договору про зону вільної торгівлі СНД, має право застосувати захисні заходи щодо імпорту товарів, які завдають шкоди або загрожують завдати шкоди промисловості МС.
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"Спершу необхідно довести, що імпорт дійсно завдав збитківі визначити обсяги цього імпорту, потім провести відповідні консультації. У рамках існування договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД, - а він підписаний на основі принципів і норм СОТ, - ці питання і будуть вирішуватися цивілізованим шляхом відповідно до норм міжнародного права ", - сказав він.
У середу в Євразійській економічної комісії повідомили, що Митний союз Росії, Білорусії і Казахстану може змінити режим торгівлі з Україною у разі, якщо Київ підпише з Євросоюзом угоду про асоціацію, але умови не будуть жорсткішими, ніж для інших країн-членів СОТ. Росія побоюється, що після створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС зросте реімпорт європейських товарів через українську територію.