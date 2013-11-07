Головне за день: огляд топ-новин

«Нафтогаз» уже заплатив «Газпрому» 20% боргу

НАК «Нафтогаз України» заплатив близько 20% боргу за спожитий у серпні газ в обсязі 882 млн дол, повідомив в ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Регіони знайшли причину не голосувати за закони щодо лікування Тимошенко

Фракція Партії регіонів не голосуватиме за законопроекти, які можуть надати ув’язненій екс-прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко можливість лікуватися за кордоном, оскільки вони не відповідають юридичним вимогам.

Внаслідок танення льодів південні області України стануть морем (фото)

Інтерактивна карта показує, що трапиться зі світом, якщо рівень моря зросте приблизно на 66 метрів, що передбачається у разі танення льодів на полюсах. Внаслідок цього карта світу суттєво зміниться, чимало територій і навіть цілі країни опиняться під водою. Південь України і Одеса підуть під воду, а Крим стане островом.

Представник Крашкової звинуватив суд в упередженості

Представник зґвалтованої і побитої мешканки Врадіївки Ірини Крашкової Руслан Радецький сьогодні, 7 листопада, клопотав про відвід суддівської колегії на чолі з головуючою Тетяною Маржиною, яка розглядає дану справу. Приводом стала чергова відмова у задоволенні клопотання про повторний перегляд у суді відеоматеріалів, які були досліджені судом за відсутності Крашкової та її представника. Ірина Крашкова повністю підтримала свого представника в суді. Інші сторони процесу не підтримали це клопотання.

Україна має сьогодні заплатити $1,355 мільярда за газ - Газпром

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» сьогодні, згідно з чинним контрактом, має заплатити російському газовому монополісту «Газпром» 1,355 млрд дол. за газ, поставлений у жовтні. Про це повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

Золотовалютні резерви НБУ продовжують "худнути"

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 листопада 2013 року становили 20,632 млрд дол., що на 4,65%, або на 1,007 млрд дол. менше від показника на 1 жовтня в 21,639 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України. За інформацією НБУ, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 15,95%, або на 3,914 млрд дол.

Російські військові залишать кримський комплекс НИТКА

Військові РФ покинуть унікальний злітно-посадковий комплекс в Криму (с. Новофедорівка, Сакський район) вже наступного літа. Надалі тренувати своїх пілотів росіяни мають намір на споруджуваному в Єйську (Краснодарський край) симуляторі палуби авіаносця. Міноборони України підтвердило, що має намір здавати надалі НИТКУ в оренду Індії або Китаю. КНР особливо зацікавлена в українському комплексі, оскільки китайський флот і морська авіація точно скопійовані з російських, крім того, китайці намагаються побудувати аналог НИТКИ у себе на батьківщині.

Вечірнє засідання парламенту так і не почалося

Вечірнє засідання Ради, заплановане на 16:00 так і не розпочалося через приїзд місії Кокса і Квасневського. Впродовж дня Кокс і Квасневський провели зустріч з Віктором Януковичем, після чого проводили тривалі консультації з головою ВР Володимиром Рибаком і керівниками фракцій. На вечірньому засіданні парламенту планувалося розглянути в «пакеті» євроінтеграційні законопроекти: про прокуратуру і внесення змін до виборчого законодавства, а також законопроекти щодо надання можливості засудженим особам лікуватися за кордоном.

Україна потрапила до двадцятки найбільш воєнізованих країн світу

Порівняно з торішніми результатами, за рівнем мілітаризації Україна піднялася на дві позиції глобального рейтингу і розмістилася на 20-мк місці серед 149 країн світу. За рівнем мілітаризації Україна випередила всі сусідні країни, крім Росії (729) та Білорусі (621), які відповідно посіли 3 і 16 місце рейтингу.