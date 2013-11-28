У Держдумі хочуть підготувати новий договір про партнерство України та РФ

У Державній думі Росії перед самітом «Східного партнерства» у Вільнюсі заявили про готовність обговорювати і готувати новий російсько-український договір про стратегічне партнерство.

Про це УНІАН заявив голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Леонід Слуцький.

«Ми в Держдумі виражаємо підтримку конструктивним силам в Україні. Ми готові, в першу чергу, в парламентській площині надати експертну і консультативну допомогу за оцінкою наслідків можливої євроінтеграції, а також обговорювати і готувати новий російсько-український договір про стратегічне партнерство, про яке заявив Віктор Янукович», - сказав Слуцький.

За його словами, підготовка до саміту «Східного партнерства» проходить під безпрецедентно високим тиском Заходу на Україну.

«Як ще інакше розцінити заяви з Вільнюса і факт публікації на сайті Білого дому США петиції із закликом до запровадження санкцій щодо керівництва України за рішення припинити підготовку Угоди про асоціацію з Євросоюзом? Європейська чи євразійська інтеграція – це, перш за все, суверенне право вибору Києва. Проте сам факт того, що Україна «дозволила» собі пригальмувати і відійти від лінії, що нав'язується ЄС, певними силами у Вашингтоні сприймається як гідний покарання», - вважає він.

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Слуцький переконаний, що це підтверджує, що США ведуть у даному разі через Євросоюз політику «підпорядкування» для решти країн, продовжуючи лінію на побудову однополярного світу.

Він заявляє, що тактика «Східного партнерства» - це тактика неприкритої ампутації від євразійського проекту країн пострадянського простору, «поляризації» їх у західному напрямі на правах напівколоній.

«Така бурхлива реакція на рішення Президента України свідчить про те, що процеси так званого «Східного партнерства» є ніщо інше, як надбудова проти, як висловилася екс-держсекретар США Клінтон, «ресовєтизації», тобто в розумінні Вашингтона, проекту євразійської інтеграції», - сказав він.

Слуцький упевнений, що євразійський і європейський вектор не суперечать один одному. Це, до речі, довела Вірменія, яка не відмовляється від євроспівробітництва, але вибирає членство в МС, додав він.