Сейм Польщі закликав українську владу та опозицію до негайних переговорів

Про це йдеться в ухваленій сьогодні заяві, текстом якої володіє УНІАН.

«Апелюємо до влади та опозиції до негайних переговорів для досягнення порозуміння в справі європейської інтеграції України», - йдеться в ухваленому одноголосно документі.

На тему: Глава Сенату Польщі закликав українську опозицію до стриманості та діалогу з владою

Нижня палата польського парламенту висловила своє занепокоєння останніми подіями в Україні після того, як українська влада відмовилася від підписання Угоди про асоціацію на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Сейм засудив «невиправдане» застосування сили проти учасників демонстрації за євроінтеграцію у Києві та закликав українську владу утриматися від застосування сили в майбутньому.

«Сейм Польщі апелює до української влади ставитися з повагою до демократичних засад, норм держави права та суверенності народу, не застосовувати жодних дій, які могли би призвести до ще більшого насилля та вирішувати конфлікти шляхом суспільного діалогу і до послідовного реформування держави, згідно європейських стандартів», - зазначили депутати.

Парламентарії також закликали усіх сили в Україні зберігати мирний характер демонстрацій та висловили свою солідарність з учасниками цих акцій.

«Ми хочемо запевнити, що Польща зробить усе, аби двері до Європи залишалися для України відкритими”, - відзначено в документі.

Крім цього, вони польські депутати до парламентів інших держав Європейського союзу із закликом виступити з ініціативами, спрямованими на зміцнення громадського суспільства в Україні.

«Візові полегшення, стипендіальні програми для молоді, культурні та наукові обміни, підтримка неурядових організацій - це мудра інвестиція в наше спільне європейське та українське майбутнє», - йдеться в документі.