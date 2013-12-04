Симоненко звинуватив опозицію в провалі відставки Кабміну

Про це заявив лідер КПУ Петро Симоненко.

Він стверджує, що замість того, щоб підтримати проект постанови комуністів про відставку уряду за зрив соціально-економічних реформ, Яценюк висуває від опозиції законопроект з формулюванням про відставку через зрив підписання угоди про Євроасоціацію, прекрасно розуміючи при цьому, що у них своїх голосів за відставку не вистачає, а комуністи за законопроект з таким формулюванням голосувати не будуть.

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Симоненко також підкреслив, що, якби на голосування було винесено їх законопроект, і фракція КПУ за нього в повному складі проголосувала, то в сумі це дало б 216 голосів, яких недостатньо для прийняття рішення.

"Я думаю, що лідерам опозиції замість гучних обіцянок, нескінченних фотосесій і позування на майдані, потрібно було б спочатку сісти і порахувати голоси, і працювати б зі позафракційними депутатами", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР не змогла відправити уряд у відставку: «за» проголосували 186 народних депутатів із 338, зареєстрованих у сесійній залі.

Ініціаторами відповідної постанови були лідери опозиційних фракцій. Після цього вони закликали учасників акції протесту блокувати Адміністрацію Президента до виконання їхньої вимоги - відправити уряд у відставку.