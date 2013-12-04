Симоненко звинуватив опозицію в провалі відставки Кабміну
Комуністична партія України вважає, що так звана опозиція свідомо провалила голосування щодо відставки уряду Азарова.
Про це заявив лідер КПУ Петро Симоненко.
Він стверджує, що замість того, щоб підтримати проект постанови комуністів про відставку уряду за зрив соціально-економічних реформ, Яценюк висуває від опозиції законопроект з формулюванням про відставку через зрив підписання угоди про Євроасоціацію, прекрасно розуміючи при цьому, що у них своїх голосів за відставку не вистачає, а комуністи за законопроект з таким формулюванням голосувати не будуть.
На тему: Після провалу голосування за відставку уряду Україну очікує затяжне протистояння - Фесенко
Симоненко також підкреслив, що, якби на голосування було винесено їх законопроект, і фракція КПУ за нього в повному складі проголосувала, то в сумі це дало б 216 голосів, яких недостатньо для прийняття рішення.
"Я думаю, що лідерам опозиції замість гучних обіцянок, нескінченних фотосесій і позування на майдані, потрібно було б спочатку сісти і порахувати голоси, і працювати б зі позафракційними депутатами", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР не змогла відправити уряд у відставку: «за» проголосували 186 народних депутатів із 338, зареєстрованих у сесійній залі.
Ініціаторами відповідної постанови були лідери опозиційних фракцій. Після цього вони закликали учасників акції протесту блокувати Адміністрацію Президента до виконання їхньої вимоги - відправити уряд у відставку.