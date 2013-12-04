ЗМІ: Після призупинення євроінтеграції стався сплеск купівлі держоблігацій нерезидентами

Вчора таких паперів було продано на $49,9 млн. "Попит на валютні ОВДП активізувався, однак покупець цих паперів ринку невідомий. Трейдери обговорюють, що ці папери купують росіяни через банки з російським капіталом, які працюють у країні", - повідомляє Комерсант-Україна з посиланням на скарбника одного з банків з іноземним капіталом.

На аукціоні 26 листопада трирічних ОВДП з можливістю дострокового погашення купили на $999 мільйонів, 19 листопада - $299,9 млн.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів ІК Dragon Capital Сергій Фурса звернув увагу на те, що початок великих покупок валютних паперів збіглося за часом зі зміною зовнішньополітичного курсу України. "Враховуючи, що ці розміщення неофіційно пов'язують з росіянами, не виключено, що ми бачимо приховану фінансову підтримаю з боку Росії", - пояснив експерт.

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Так , Україна оголосила про припинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом 21 листопада. Напередодні портфель ОВДП, що належить нерезидентам, виріс на 400 млн грн - до 3,94 млрд грн, говориться в звіті НБУ.

У день оголошення про призупинення процесу євроінтеграції нерезиденти купили рекордний обсяг боргових зобов'язань уряду - на 2,4 млрд грн ($300 млн). А в день відкриття саміту Східного партнерства невідомі нерезиденти купили ще на 1,6 млрд грн ($200 млн). Ці суми ідентичні обсягами розміщення валютних ОВДП на аукціонах 19 і 26 листопада. Після розгону демонстрації на майдані Незалежності та ескалації політичної напруженості нерезиденти докупили в понеділок боргів уряду на 308 млн грн.

У підсумку, вчора вранці в їхньому портфелі знаходилися ОВДП на 9,3 млрд грн. Це рекордний показник з 4 травня 2011 року.