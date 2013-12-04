Арбузов зустрівся з послом ЄС, щоб обговорити графік реалізації Угоди про асоціацію

Про це повідомляє Урядовий портал.

Було обговорено продовження підготовки до підписання Угоди про асоціацію України та ЄС. Українська сторона заявила про незмінність курсу країни на євроінтеграцію загалом і на асоціацію з Європейським Союзом зокрема.

На тему: Завтра Україна проведе переговори про асоціацію з Євросоюзом

Було домовлено про послідовність переговорного процесу, спрямованого на якнайскоріше формування графіку реалізації парафованої Угоди про асоціацію, а також узгодження низки аспектів її імплементації – так званої Дорожньої карти.

Було висловлено обопільне сподівання на відновлення довіри через політику конкретних кроків, спрямованих на досягнення спільної мети – побудову демократичної, стабільної європейської України.