Арбузов зустрівся з послом ЄС, щоб обговорити графік реалізації Угоди про асоціацію

09:44, 04 грудня 2013
Політика
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Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов провів зустріч із Представником ЄС в Україні Яном Томбінським

Арбузов зустрівся з Томбінським

Про це повідомляє Урядовий портал.

Було обговорено продовження підготовки до підписання Угоди про асоціацію України та ЄС. Українська сторона заявила про незмінність курсу країни на євроінтеграцію загалом і на асоціацію з Європейським Союзом зокрема.

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Було домовлено про послідовність переговорного процесу, спрямованого на якнайскоріше формування графіку реалізації парафованої Угоди про асоціацію, а також узгодження низки аспектів її імплементації – так званої Дорожньої карти.

Було висловлено обопільне сподівання на відновлення довіри через політику конкретних кроків, спрямованих на досягнення спільної мети – побудову демократичної, стабільної європейської України.

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