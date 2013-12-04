Завтра комітет ВР проведе екстрене засідання по затриманих на Банковій
21:51, 04 грудня 2013Політика
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На засідання запрошено омбудсмена.
У четвер, 5 грудня, Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин проведе екстрене засідання: «Щодо дотримання прав осіб, затриманих за участь в акції протесту 1 грудня 2013 р. на вул. Банковій у м. Києві».
Як повідомили УНІАН у перс-службі ВО «Батьківщина», на засідання запрошені представники Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.
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