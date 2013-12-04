Завтра комітет ВР проведе екстрене засідання по затриманих на Банковій

У четвер, 5 грудня, Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин проведе екстрене засідання: «Щодо дотримання прав осіб, затриманих за участь в акції протесту 1 грудня 2013 р. на вул. Банковій у м. Києві».

Як повідомили УНІАН у перс-службі ВО «Батьківщина», на засідання запрошені представники Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.