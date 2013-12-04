Яценюк закликав підтримати активістів, затримання оскаржуватимуть в Апеляційному суді

Про це він сказав, виступаючи на мітингу на Євромайдані.

Яценюк зазначив, що робилося все для того, аби 9-х активістів взяти на поруки, внести заставу, але суди відмовили в цьому.

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Лідер повідомив, що представники опозиції зустрілися з сім’ями затриманих – їм надано адвокатів та допомогу. За його словами, були подані апеляційні скарги щодо рішень різних судів, які взяли під варту активісті Євромайдану.

Яценюк повідомив, що завтра по Києву будуть розміщені фотографії та прізвища суддів, які ухвалювали «неправомірні рішення» щодо активістів.

Нагадаємо, міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці.

У рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.