До охорони громадського порядку у Києві залучено Внутрішні війська з інших регіонів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВВ МВС України.

«Прибуття до Київської області з інших регіонів військовослужбовців внутрішніх військ МВС України зумовлене необхідністю заміни тих військовослужбовців ВВ, що забезпечують охорону громадського порядку зараз у столиці», - йдеться у повідомленні.

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«Просимо журналістів та громадян не нагнітати ситуацію та об’єктивно оцінювати потребу забезпечення порядку під час масових заходів, що проходять у Києві», - зазначили в прес-службі.