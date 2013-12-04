До охорони громадського порядку у Києві залучено Внутрішні війська з інших регіонів
23:26, 04 грудня 2013Політика
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До охорони громадського порядку у Києві залучено військовослужбовців Внутрішніх військ з інших регіонів України.
Внутрішні війська з інших регіонів замінять тих військовослужбовців ВВ, що забезпечують охорону громадського порядку зараз / Фото: vv.gov.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВВ МВС України.
«Прибуття до Київської області з інших регіонів військовослужбовців внутрішніх військ МВС України зумовлене необхідністю заміни тих військовослужбовців ВВ, що забезпечують охорону громадського порядку зараз у столиці», - йдеться у повідомленні.
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«Просимо журналістів та громадян не нагнітати ситуацію та об’єктивно оцінювати потребу забезпечення порядку під час масових заходів, що проходять у Києві», - зазначили в прес-службі.
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