Кравчук: Я не бачу підстав, щоб відправити весь уряд у відставку

Перший президент України Леонід Кравчук не бачить сьогодні підстав відправляти уряд у відставку у повному складі.

Як передає кореспондент, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

“Я не бачу сьогодні прямої підстави для того, щоб відправити весь уряд у відставку. Я бачу підстави зміцнити кадровий склад уряду, замінити тих міністрів, які допустили серйозні прорахунки в своїх сферах і, зокрема, на етапі підготовки підписання Угоди про асоціацію. Замінити і зміцнити кадровий склад в регіонах України - тих людей, які не забезпечують відповідно зміцнення економіки і демократії в регіонах”, - сказав Кравчук і додав, що це питання потребує обговорення на всіх рівнях.

Як повідомляв УНІАН раніше, Кравчук не радить нинішньому Президенту України йти на дострокові вибори, «бо дострокові вибори Президента не пом'якшили б ситуацію, а загострили б її до найвищих меж».

Довідка УНІАН. 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС, яке планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада. Це рішення викликало акції громадянського протесту в усій країні.

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У ніч з 29 на 30 листопада спецпідрозділ «Беркут» жорстоко розігнав акцію на Майдані Незалежності в Києві, що спровокувало наймасштабніші акції громадянського протесту в історії України за участю більш як півмільйона осіб лише в столиці і проведенням мітингів в інших великих містах країни.

1 грудня на вулиці Києва вийшли сотні тисяч громадян, обурених жорстоким розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада. Під Адміністрацією Президента відбулися сутички мітингувальників і бійців спецпідрозділу «Беркут». Зіткнення були спровоковані невідомими провокаторами, які не реагували на заклики представників опозиції припинити протистояння.

Проте під час атаки «Беркуту», в якій застосовувалися сльозогінний газ, світлошумові гранати і кийки, постраждали і мирно налаштовані мітингувальники, а також представники преси.

Акції громадянського протесту тривають.