Суд на 6 місяців позбавив активіста Автомайдану Пояркова права на керування автомобілем (оновлено)

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняв суддя Печерського районного суду міста Києва Кицю.

Також, згідно з рішенням суду, Поярков має виплатити штраф і судовий збір у розмірі 36 грн.

Поярков подасть апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про позбавлення його права на керування автомобілем.

Про це активіст заявив журналістам після завершення відповідного судового засідання.

За його словами, інспектор ДАІ, який як свідок був присутній на судовому засіданні, заявив, що взагалі не пам'ятає обличчя водія. Також інспектор заявив у суді, що зупинив автомобіль Пояркова за відповідним наказом, отриманим по радіозв'язку від своїх колег, бо йому передали, що нібито на автомобілі Пояркова не видно реєстраційний номер, на якому були сторонні предмети.

Поярков заявив, що має намір подати апеляцію на рішення Печерського районного суду, а до того все одно їздитиме на автомобілі, оскільки права в нього ще не вилучено.

Також він додав, що не припинить свою діяльність як активіст Автомайдану, а якщо апеляційний суд таки прийме рішення про остаточне вилучення в нього водійського посвідчення, то керуватиме своїм автомобілем, користуючись посвідченням, отриманим у Сполучених Штатах Америки.

Крім того, Поярков заявив, що вважає рішення Печерського райсуду про тимчасове позбавлення його права на керування автомобілем політичними репресіями проти Автомайдану.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня на трасі під Києвом працівники ДАІ затримали Пояркова, намагалися забрати водійські права та підписати протокол про відмову від зупинку на вимогу інспектора.

14 січня суддя Голосіївського суду Фролов на три місяці позбавив водійських прав Сергія Лук'янчука. Окрім цього, Голосіївський райсуд Києва теж позбавив активіста Автомайдану Сергія Хаджинова права керувати автомобілем на три місяці. Голова політради ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк після засідання суду заявив, що на це рішення буде подано апеляцію, а в разі її незадоволення опозиція звернеться до Європейського суду з прав людини.