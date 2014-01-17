Головне за день: огляд топ-новин

Янукович підписав закон про держбюджет на 2014 рік.

Президент України Віктор Янукович підписав закон №719-VII «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Рибак: Ухвалені вчора закони відповідають європейським

Він зазначив, що “ці закони, які приймалися, відповідають європейським законам, які є у всіх державах світу”. Він підписав усі скандальні закони, яки прийняв парламент.

В ПР не виключають переголосування скандальних законів

У Партії регіонів не виключають, що у скандальні закони, ухвалені 16 січня, будуть внесені зміни, коли Верховна Рада запрацює згідно із регламентом.

США вважають недемократичними закони, прийняті ВР

Держдепартамент США відреагував на ухвалення Верховною Радою п’яти законів, що суттєво обмежують громадянські права та свободи громадян.

Сенатори Джон МакКейн та Бен Кардин представили законопроект розширення дії закону Магнітського на цілий світ - "Global Human Rights Accountability Act".

"Грубі порушники прав людини від Зімбабве до України, від Гондурасу до Папуа Нової Гвінеї попереджаються, що вони не зможуть уникнути відповідальності за свої вчинки навіть тоді, коли їх власні країни лишаються бездіяльними", - йдеться у тексті оприлюдненому на сайті сенатора-демократа.

Окрім цього, співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні, Майліс Репс і Маріетта де Пурбе-Лундін висловили глибоку заклопотаність з приводу пакету законів, прийнятого 16 січня у Верховній Раді України.

Президент Європарламенту Мартін Шульц та екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликали Президента України Віктора Януковича не підписувати ухвалені вчора парламентом закони, що обмежують права і свободи громадян.

Комісар ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле заявив, що рішення, ухвалені у Верховній Раді 16 січня, матимуть негативні наслідки для партнерства між Європейським Союзом та Україною.

Freedom House застерігає, що на Україну чекають "темні часи".

Гриценко складає депутатський мандат

Анатолій Гриценко зареєстрував заяву про складення повноважень народного депутата України." Я обирався в парламент України , а не Північної Кореї", - сказав Гриценко.

А Роман Забзалюк відкликав свою заяву про складення депутатських повноважень.

Луценка виписали з лікарні – ЗМІ

Колишнього міністра внутрішніх справ, лідера ініціативи «Третя українська республіка» Юрія Луценка виписали з лікарні, де він перебував з 10 січня після побиття бійцями спецпідрозділу «Беркут».

Суд закрив справу Власенка щодо побиття Окунської

Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження стосовно захисника екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка, який обвинувачувався у побитті своєї колишньої дружини Наталії Окунської, оскільки сплив термін давності для притягнення його до відповідальності.

В Умані серед білого дня вбито головного регіонала міста

Близько 9.00 год. до Уманського міського відділу міліції надійшло повідомлення від невідомої особи про здійснення пострілів на території ПП «Уманьгаз».

Вбивця голови правління ПАТ «Уманьгаз» Володимира Мельника, який забарикадувався в кабінеті голови правління, застрелився з мисливської рушниці.