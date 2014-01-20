Яворівський: США ввели санкції проти Захарченка

09:49, 20 січня 2014
Політика
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Депутат від партії "Батьківщина" Володимир Яворівський стверджує, що США ввели санкції проти Міністра внурішніх справ Віталія Захарченка. 

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Стало відомо, що Вашингтон ввів санкції проти міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка", - написав  нардеп. 

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