Яворівський: США ввели санкції проти Захарченка
09:49, 20 січня 2014Політика
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Депутат від партії "Батьківщина" Володимир Яворівський стверджує, що США ввели санкції проти Міністра внурішніх справ Віталія Захарченка.
Яворівський: США ввели санкції проти Захарченка
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
"Стало відомо, що Вашингтон ввів санкції проти міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка", - написав нардеп.
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