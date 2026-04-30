Apple визнала провал гарнітури Vision Pro за 3500 доларів – нових моделей не буде

Тепер компанія вирішила зосередити зусилля на створенні "легких" смарт-окулярів з елементами доповненої реальності.

За даними MacRumors, Apple припинила розробку нових моделей Vision Pro після того, як оновлена версія з чіпом M5, випущена в жовтні 2025 року, не змогла викликати інтерес у покупців.

За оцінками, з моменту запуску гарнітури у 2024 році було продано всього 600 тисяч штук, що для компанії рівня Apple вважається провалом, особливо з урахуванням стартової ціни в 3500 доларів (~155 000 грн). Окремо відзначається високий рівень повернень пристрою, що також стало негативним сигналом для компанії.

На тлі цього Apple скасувала розробку бюджетної версії Vision Air і розпустила команду, яка працювала над Vision Pro. Співробітники, які займалися цими проєктами, переведені в інші підрозділи всередині Apple, зокрема в команду розробки Siri.

При цьому Apple офіційно не припиняє продаж Vision Pro: оновлена версія на базі чіпсета M5 все ще залишається в лінійці, і компанія продовжує підтримувати пристрій. Однак, за даними джерел, у Купертіно немає чітких планів щодо випуску нового покоління Vision Pro.

Ще до виходу Vision Pro ЗМІ розповідали, що Тім Кук особисто наполягав на випуску шолома якомога швидше, хоча команда розробників була впевнена, що потрібно почекати ще пару років. Новоспечений глава Apple Джон Тернус, який раніше керував усіма апаратними ініціативами в компанії, теж був проти проєкту.

Натомість Apple, як стверджується, зміщує фокус на створення "легких" смарт-окулярів з елементами доповненої реальності. Розумні окуляри увійдуть до лінійки носимих ШІ-пристроїв Apple разом із новими AirPods та кулоном із камерою.

Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук покине посаду глави Apple – його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віцепрезидентом з розробки апаратного забезпечення. Bloomberg пише, що новий CEO отримав мандат на зміни, його головне завдання – "повернути підхід Стіва Джобса".

