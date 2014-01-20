Представники омбудсмена перевіряють інформацію про незаконні затримання на Грушевського

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмена.

В рамках перевірки направлено запити до Головного управління ГУМВС України в Києві щодо кількості та обставин затримання осіб у зв’язку з подіями у центрі столиці, а також до Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації щодо кількості та осіб, які звернулися за допомогою до закладів охорони здоров’я м. Києва у зв’язку із затриманнями та тілесними ушкодженнями, йдеться в повідомленні.

Крім того, наразі працівники Секретаріату Уповноваженого відвідують органи та підрозділи внутрішніх справ з метою перевірки інформації щодо незаконних затримань, додали в прес-службі.

Читайте такожМіліція затримала більше 20 осіб під час зіткнень на Грушевського

Як повідомлялося, 19 січня у Києві після Народного віче, учасники якого засудили прийняті Верховною Радою 16 січня антидемократичні закони, частина протестувальників вирушила до будівлі парламенту. Однак шлях їм перегородили правоохоронці, після чого на вулиці Грушевського почалися зіткнення, що тривають і досі.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ст. 294 Кримінального кодексу України – масові заворушення. Затримано більше 20 осіб.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА повідомили, що станом на 06:00 20 січня до столичних медиків звернулися 103 учасника акції протесту, які постраждали під час сутичок на вул. Грушевського. З них 42 учасника госпіталізовано.

Також, за даними МВС, постраждали близько 100 працівників органів внутрішніх справ, 61 із них госпіталізовано.