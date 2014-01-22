Міноборони заперечує відправлення танків на Київ

Про це повідомляється у прес-релізі Міноборони.

"Зокрема, сьогодні, 22 січня, три танки Т-64 було доставлено до залізничної вантажної станції “Чернігів-Північний”. Запланована доставка ще трьох одиниць техніки, після чого буде сформовано ешелон, який доставить цю техніку до однієї з військових частин Одеської області", сказано в повідомленні.

Читайте такожЗМІ: Із Чернігова відправляють 5 танків на КиївУправління преси та інформації Міністерства оборони України повідомляє, що інформація, поширена окремими засобами масової інформації щодо нібито залучення Збройних Сил України до політичних акцій, які проводяться у місті Києві, зокрема, перебазування військової техніки до столиці, не відповідає дійсності.

Частини та підрозділи Збройних Сил України продовжують у плановому режимі виконувати завдання за призначенням. Жодних позапланових заходів та практичних навчань не проводиться.

Підрозділи й частини перебувають у місцях постійної дислокації.