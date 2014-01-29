Верховна Рада вступає сьогодні в період передвиборної турбулентності - експерт

Альтернативним варіантом розв'язання політичної кризи, що склалася в Україні, є формування нової парламентської більшості на базі трьох опозиційних партій і нового уряду, який би очолив представник опозиції.

Таку думку УНІАН висловив експерт польського Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Войчех Кононьчук.

За його словами, позачергові парламентські та президентські вибори дають найбільший шанс для розв'язання нинішньої української кризи.

Альтернативним варіантом Кононьчук бачить формування нової парламентської більшості на базі трьох опозиційних партій і формування нового уряду, який би очолив представник опозиції. Втім, сам експерт розуміє, що це – лише теорія. На практиці, без представників парламентської більшості шансів створити коаліцію немає.

«Якби теоретично виявилось, що є можливість формування більшості на базі опозиційних партій, і вони мали б свого прем'єра, то цього могло б вистачити для того, щоб припинити протести», - вважає він.

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Як пояснив УНІАН директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, формування у Верховній Раді коаліційної більшості проблематично для опозиції, оскільки фракція Партії регіонів більш жорстко контролюватиметься главою Адміністрації Президента Андрієм Клюєвим.

«Тому олігархам буде дуже важко, навіть якщо б вони захотіли діяти через своїх депутатів у союзі з опозицією для формування парламентського, коаліційного уряду», - вважає він.

«Кожна партія з опозиційної трійки намагатиметься створити коаліцію на рівних підставах з регіоналами. Останніх же такий формат навряд чи влаштує. До того ж, ймовірно, про свої амбіції можуть заявити і позафракційні міноритарні акціонери опозиційного пирога, такі як Порошенко і Балога. А тому при коаліційному уряді більшість в парламенті формуватиметься ситуативно - під ті чи інші рішення», - вважає політолог Олексій Краснопьоров.

Тому, за його словами, Верховна Рада вступає сьогодні в період передвиборчої турбулентності.

Аналітик Польського інституту міжнародних справ (PISM), який спеціалізується на питаннях України, Євген Воробйов наполягає, що першочерговим і для влади, і для опозиції має стати виконання трьох основних пунктів, що обговорюються сторонами. По-перше, повернення України до парламентсько-президентської форми правління, згідно з Конституцією 2004 року. По-друге - визначення дати президентських виборів і створення механізмів для чесного голосування на них. По-третє - надання гарантій безпеки як представникам влади, так і опозиції.