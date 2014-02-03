Євродепутат: Як тільки ми залишили Київ, Янукович раптом одужав

Голова Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Ельмар Брок заявляє, що хвороба Президента України Віктора Янковича минулого тижня була пов`язана з небажанням зустрічатися з групою євродепутатів, які відвідували Київ.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Брок заявив на прес-конференції у Страсбурзі під час сесії Європарламенту, підбиваючи підсумки візиту делегації з 12 євродепутатів до Києва 28-30 січня. Група депутатів Європарламенту була представлена депутатами з усіх семи політичних груп ЄП.

”Ми зустрілися з лідерами опозиції. Ми зустрілися з міністром закордонних справ Кожарою. Ми зустрілися з паном Клюєвим, дуже впливовим главою Адміністрації Президента. Мала бути зустріч і з Президентом Януковичем, як він захворів”, - сказав Брок, який представляє в Європарламенті Німеччину.

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”Як тільки ми залишили Київ, Президент Янукович раптом одужав”, - додав Брок.

Брок, відомий своїми критичними заявами на адресу української влади, також сказав, що Янукович ”втрачає підтримку свого народу. Він втрачає підтримку своєї партії”.

Як повідомляв УНІАН, Янукович перебував на лікарняному з 30 січня через гостре респіраторне захворювання. Сьогодні, 3 лютого, він вийшов на роботу.