Томенко: Рада повинна розглянути питання про розпуск парламенту Криму

Таку позицію висловив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Микола Томенко, повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету.

Читайте такожКримчани передали Беркуту посилки з продуктами та одягом«Як відомо, нинішнє керівництво Верховної Ради АР Крим «прославилося» неодноразовими висловлюваннями проти української мови, історії, традицій та, власне, проти єдиної української держави. Сьогоднішні події, коли на президії кримського парламенту було піднято питання про підготовку документів стосовно створення робочої групи з внесення змін до Конституції АР Крим та проведення загальнокримського опитування про статус Криму, а також звернення до Російської Федерації стосовно автономії Криму, фактично, розпочали політико-правову роботу щодо виходу зі складу України», - зазначив Томенко.

За його словами, очевидно, що така позиція, з одного боку, - це робота для Генеральної прокуратури України, оскільки йдеться про порушення Конституції та законів України.

Читайте такожПрезидія парламенту Криму хоче попросити захисту у Росії«Крім того, Верховна Рада України повинна невідкладно розглянути ситуацію в Криму та підготувати відповідні рішення про розпуск парламенту Криму», - вважає Томенко.

Як повідомляв УНІАН, голова постійної комісії Верховної Ради Криму з культури, лідер Російської громади Криму Сергій Цеков запропонував парламенту АРК у нинішніх політичних умовах в Україні звернутися за допомогою і захистом до Росії.

Таку пропозицію кримського депутата, озвучену сьогодні, 4 лютого, на засіданні Президії ВР АРК, розмістив прес-центр кримського парламенту на офіційному сайті ВР АРК.

«Цеков підкреслив, що в ситуації, яка склалася, нашим гарантом і нашим захисником може виступити лише Російська Федерація. Він закликав Президію і Верховну Раду Криму підготувати відповідне звернення до Російської Федерації «про підтримку, допомогу і захист», - сказано в повідомленні.

Прес-центр також повідомляє, що голова комісії Верховної Ради Криму зі взаємодії з органами місцевого самоврядування в АРК Володимир Кличніков, виступаючи на Президії зазначив, що «сьогодні, як ніколи гостро, стоїть питання про збереження державного суверенітету України, а значить, і подальшого статусу Автономної Республіки Крим». «Права Кримської автономії все більше розмиваються, заговорюються, ігноруються, - зазначив Кличніков. - При ухваленні законів України, про Автономну Республіку Крим дуже часто просто забувають і навіть підзаконні акти міністерств і відомств грубо зневажають нормативно-правову базу, права автономії, права наших громадян».

На лютневій сесії ВР АРК він запропонував розглянути питання про створення робочої групи з внесення змін і доповнень до Конституції Автономної Республіки Крим і Конституції України та про проведення загальнокримського опитування громадської думки з питання про статус Криму, а також прийняти звернення до Президента та Законодавчих зборів Російської Федерації виступити гарантом непорушності статусу автономії, захисту прав і свобод громадян, йдеться в повідомленні.