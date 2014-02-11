Мітингувальники підуть з адмінбудівель лише після звільнення затриманих активістів — Рада ВО “Майдан”

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу член Ради ВО “Майдан” Ігор Жданов.

Він зазначив: “Основною передумовою виконання закону про звільнення від кримінальної відповідальності активістів Майдану є звільнення усіх заручників, і лише в тому випадку ми будемо розглядати питання про його виконання”.

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Член Ради ВО “Майдан” Вікторія Сюмар зазначила, що було “гаряче обговорення”, оскільки частина людей готова сидіти у в'язниці задля того, щоб була перемога тієї справи, за яку вони боролися. Сюмар підкреслила, що від влади залежить, чи буде продовжено діалог, тобто це залежить від того, чи будуть звільнені заручники.

На уточнююче запитання, чи вважають вони, що звільнення затриманих під домашній арешт є виконанням ухваленого закону, Сюмар відповіла: “Головне, щоб наразі наші активісти не сиділи у в'язниці, а наступний крок після їх звільнення під домашній арешт - це виконання цього закону і закриття усіх кримінальних справ проти них”.

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Як повідомляв УНІАН, 29 січня народні депутати з фракцій Партії регіонів та КПУ підтримали законопроект «регіонала» Юрія Мірошниченка «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» про амністію затриманих учасників Євромайдану.

Документ передбачає амністію для затриманих активістів, якщо протестувальники впродовж 15-ти днів звільнять адмінбудівлі.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністію затриманих активістів без будь-яких умов.

2 лютого закон про амністію учасників акцій протесту після звільнення зайнятих адміністративних будівель набув чинності.