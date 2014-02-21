Богословська: вранці до ВР долучиться ще більше регіоналів, аби проголосувати за Конституцію



Про це вона повідомила в коментарі УНІАН.

Богословська вважає, що немає небезпеки того, що за ніч з регіоналами «попрацюють» представники Адміністрації Президента і вони відмовляться підтримувати рішення про повернення до Конституції 2004 року та інші рішення, які висуватиме опозиція.

«Ні, ситуація в іншому. Ті, хто сьогодні був, всі проголосують Конституцію і завтра. Завтра збільшиться кількість регіоналів. Сьогодні багато хто не зміг доїхати. Вони були зранку, але їм сказали, що засідання парламенту не буде, і вони поїхали. Багато хто хоче приєднатися», - зазначила політик.

Богословська зауважила, що пройшли чутки про те, що «кілька серйозних груп хочуть проголосувати за Конституцію (2004 року – УНІАН)».

«Тому, якщо за ніч Президент не розпустить Раду, а якщо він розпустить – ми зберемось в іншому місці і оголосимо іншу владу, то голосування відбудеться», - виловила впевненість депутат.

Разом з тим Богословська уточнила, що Президент не має підстав для розпуску парламенту, але може піти на злочин: «Це буде, безумовно, злочин».

Богословська також не уточнила, чи є ті групи, про які вона говорила, так званими групами Фірташа і Ахметова у Верховній Раді.