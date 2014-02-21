Богословська: вранці до ВР долучиться ще більше регіоналів, аби проголосувати за Конституцію
Позафракційний народний депутат України Інна Богословська впевнена, що завтра до роботи Верховної Ради долучиться ще більше членів фракції Партії регіонів, і вони голосуватимуть за повернення до Конституції в редакції 2004 року.
Про це вона повідомила в коментарі УНІАН.
Богословська вважає, що немає небезпеки того, що за ніч з регіоналами «попрацюють» представники Адміністрації Президента і вони відмовляться підтримувати рішення про повернення до Конституції 2004 року та інші рішення, які висуватиме опозиція.
«Ні, ситуація в іншому. Ті, хто сьогодні був, всі проголосують Конституцію і завтра. Завтра збільшиться кількість регіоналів. Сьогодні багато хто не зміг доїхати. Вони були зранку, але їм сказали, що засідання парламенту не буде, і вони поїхали. Багато хто хоче приєднатися», - зазначила політик.
Богословська зауважила, що пройшли чутки про те, що «кілька серйозних груп хочуть проголосувати за Конституцію (2004 року – УНІАН)».
«Тому, якщо за ніч Президент не розпустить Раду, а якщо він розпустить – ми зберемось в іншому місці і оголосимо іншу владу, то голосування відбудеться», - виловила впевненість депутат.
Разом з тим Богословська уточнила, що Президент не має підстав для розпуску парламенту, але може піти на злочин: «Це буде, безумовно, злочин».
Богословська також не уточнила, чи є ті групи, про які вона говорила, так званими групами Фірташа і Ахметова у Верховній Раді.