"Правий сектор" заявляє, що не збирається йти з Майдану
21:05, 22 лютого 2014Політика
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"Правий сектор" заявляє, що не збирається залишати Майдан Незалежності.
Майдан / REUTERS
Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті руху у соцмережі Вктонтакте.
"Правий сектор" точно не буде розходитися ...", - йдеться в повідомленні під заявою голови Верховної Ради Олександра Турчинова, що "Майдан зробив свою справу і може розходитися".
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