"Правий сектор" заявляє, що не збирається йти з Майдану

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті руху у соцмережі Вктонтакте.

"Правий сектор" точно не буде розходитися ...", - йдеться в повідомленні під заявою голови Верховної Ради Олександра Турчинова, що "Майдан зробив свою справу і може розходитися".